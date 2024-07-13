Как сделать круглое лицо поуже: секрет контурирования

Круглые щечки – милая особенность, однако многие стремятся придать лицу большую выразительность и четкость с помощью техники контурирования. Хорошая новость состоит в том, что для этого не обязательно быть профессионалом в макияже.

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Визажисты рассказали о простых советах и приемах макияжа, с помощью которых вы можете сделать свое лицо зрительно худее. Правильная техника контурирования поможет подчеркнуть естественную красоту, а начать следует с качественного увлажнения лица.

Этап увлажнения

Прежде чем наносить макияж на лицо, важно создать основу для природного макияжа – сияющий цвет лица. Если у вас расширены поры, можно использовать праймер. Это поможет закрыть поры и выровнять цвет лица.

Когда увлажняющий крем впитается, нанесите основание – начинайте с центра лица и растушевывайте наружу. Не забудьте о переходе к шее и ушам. Основание не должно быть слишком светлым или слишком темным. Слишком темный тональный крем подчеркивает округлость лица, а светлый тон делает вас бледными.

Зачем нужна контурировка

Смысл техники контурирования заключается в подборе оптимальных оттенков. Умная игра света и тени гарантирует, что определенные части лица выделяются светлыми цветами, а другие становятся менее заметными благодаря темным оттенкам.

Консистенция средств является решающей для идеального макияжа. Если ваша кожа достаточно жирная, лучше подойдут порошковые средства, которые матируют кожу и впитывают излишки жира. Если у вас сухая кожа, следует использовать кремовые консистенции – питательные ингредиенты предотвращают высыхание кожи.

Пошаговая инструкция

Контурирование придает лицу большую глубину, подчеркивая скулы. Средство для контурирования должно быть на 2-3 оттенка темнее вашего цвета кожи. Избегайте эффекта мерцания, что может выделить изгибы лица вместо того, чтобы скрывать их.

Чтобы игра света и тени была удачной, сначала нанесите средство для контура в месте соединения линии волос с верхним концом уха. Теперь опуститесь ниже скул, примерно до уровня ваших глаз. Для нанесения и растушевки используйте специальную кисточку.

Теперь растушуйте средство на висках. Небольшой двойной подбородок можно визуально убрать с помощью правильной техники контурирования. Самый естественный и простой способ достичь такого эффекта – нанести и растушевать средство круговыми движениями вдоль подбородочной области (от ушей до середины подбородка).

Нос можно оптически удлинить, чтобы лицо выглядело более стройным. Нанесите средство для контурирования на правую и левую части носа тонкой кисточкой и растушуйте. Добавьте хайлайтера на центр носа или закрепите результат с помощью более светлого корректора.

Выбирая румяна, обратите внимание, чтобы они были матовыми. Если продукт содержит слишком много мерцающих частиц, свет будет отражаться сильнее, подчеркивая изгибы. То же касается и выбора цветов. Избегайте слишком светлых оттенков, поскольку они еще больше подчеркнут ваши щеки.

Хайлайтер можно нанести на те участки лица, на которые естественно падает свет. Сосредоточьтесь на центре лица: очертите переносицу, внутренние уголки глазных впадин и верхнюю точку скул.

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