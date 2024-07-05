Как сделать устойчивый макияж в дождливую погоду: основные советы

Летний дождь может быть романтичным, но не тогда, когда нужно поддерживать безупречный макияж. Чрезмерная влажность может свести на нет все усилия.

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Важно следовать определенным советам, чтобы непогода не испортила мейкап. Визажисты рассказали, как сделать стойкий макияж в дождливую погоду.

Легкая основа

Во время сезона дождей всегда лучше делать выбор в пользу легкого макияжа. Вместо того, чтобы наносить на кожу густые и плотные кремы, используйте легкие сыворотки и увлажняющие средства на водной основе – они будут выглядеть более естественно.

Никто не любит иметь дело с такими проблемами кожи, как укупоренные поры или акне. Тонированные увлажняющие кремы обеспечивают превосходное покрытие без ощущения тяжести на лице.

Используйте праймер

Хороший праймер действует как защитный щит между кожей и косметическими средствами. Выберите праймер на основе силикона, чтобы заполнить мелкие морщинки и поры и создать гладкое полотно, которое будет держать макияж весь день. Это поможет предотвратить размазывание, даже если вы попадете под внезапный ливень.

Используйте матирующие средства

Косметика с матирующим эффектом поможет снизить жирность кожи. Выберите матовую основу, румяна и помаду для устойчивого макияжа. Нанесите также немного пудры на лицо, чтобы закрепить основание. Этот шаг впитает лишнюю влагу и сделает ваш макияж устойчивым к влаге.

Макияж для глаз

Замените обычную тушь и жидкую подводку водостойкой версией. Эти продукты специально разработаны, чтобы выдерживать влажность, обеспечивая стойкость макияжа глаз в течение дня.

Помада для губ

Избегайте использования блеска для губ или кремовой помады во влажные дни. Ультраматовые, устойчивые к размазыванию быстро высыхающие средства для губ являются лучшим выбором.

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