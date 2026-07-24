Как сделать кожу сияющей, как у Шакиры: простые трюки

Внешний вид Шакиры в последнее время активно обсуждают в соцсетях. Поклонники обратили внимание, что певица почти не изменилась за последние два десятилетия, а ее кожа по-прежнему выглядит здоровой и сияющей.

Видео дня

Оказалось, что секрет молодого вида не связан со сложными косметическими процедурами или большим количеством средств. Основу ухода артистки составляют несколько простых ежедневных привычек, которые легко повторить дома, пишет kobieta.interia.pl.

Тщательное очищение и минимум макияжа

Одним из главных правил Шакира называет полное очищение кожи перед сном. Независимо от насыщенного графика, концертов или фотосессий, она никогда не ложится спать, не сняв макияж. Именно этот этап певица считает основой здоровой и ухоженной кожи.

Еще один важный элемент ее бьюти-рутины – массаж лица с использованием масла марули, богатого антиоксидантами. Такая процедура помогает улучшить микроциркуляцию, сделать кожу более упругой и придать ей естественное сияние.

В повседневной жизни знаменитость почти не пользуется декоративной косметикой. Если макияж необходим, она наносит тональное средство только на отдельные участки лица, дополняя образ увлажняющим бальзамом или блеском для губ и легким румянцем. Такой подход позволяет не перегружать кожу и сохранять ее естественный вид.

Витамины, увлажнение и ежедневный SPF

Важное место в уходе Шакиры занимает сыворотка с витамином С. Она помогает осветлять пигментные пятна, стимулирует выработку коллагена и защищает кожу от преждевременного старения. После этого певица обязательно наносит щедрый слой увлажняющего крема, используя его как в вечернем уходе, так и перед нанесением макияжа.

Еще одно неизменное средство в косметичке артистки – солнцезащитный крем с максимальным фактором SPF. Она пользуется им ежедневно, независимо от времени года, ведь ультрафиолетовое излучение является одной из главных причин появления морщин и потери упругости кожи.

Для дополнительного питания Шакира использует витамин Е. По ее словам, она покупает капсулы в аптеке и наносит их содержимое непосредственно на кожу. Витамин Е считается мощным антиоксидантом, который помогает бороться со свободными радикалами, поддерживает синтез коллагена и защищает кожу от негативного воздействия внешних факторов, способствуя ее здоровому и сияющему виду.

OBOZ.UA предлагает узнать о лайфхаках по уходу за кожей от женщин из Франции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.