Как сделать идеальный тон лица и замаскировать поры: безотказный лайфхак

В макияже нет жестких правил – прежде всего, это сфера для самовыражения. Однако следует учитывать тип кожи и ее возрастные потребности. Средства, актуальные в 30 лет, в 40+ могут потерять эффективность.

В первую очередь специалисты советуют позаботиться о предварительном увлажнении кожи. Как сделать идеальный тон лица и замаскировать поры, рассказало The Sun.

Плотное тональное основание может забиваться в морщины и создавать эффект маски. Летом кожа производит больше кожного жира, а матирующие средства будут только забивать поры. Поэтому следует избегать косметики, которая слишком слишком сушит или матирует. Лишний жир можно промокнуть специальными салфетками.

Чтобы уменьшить поры, специалисты рекомендуют наносить рассыпчатую пудру непосредственно перед праймером. Эта техника также известна как метод Госса – в честь известного визажиста Уэйна Госса.

Для создания ровного тона кожи следует выбрать корректор правильного оттенка. Цвет должен быть на полтона темнее вашего естественного оттенка кожи, а наносить его лучше точечным методом – это скроет пигментные пятна и другие неровности на лице и создаст отличный эффект тени.

Всегда используйте солнцезащитный крем, особенно летом. Это отличная инвестиция в молодость и здоровье. Эксперты советуют обращать внимание, чтобы в составе ухода был оксид цинка, чтобы блокировать как UVA, так и UVB лучи. Защитить кожу от ультрафиолета и уменьшить поры можно с помощью минеральной пудры. Дополнительный бонус – это избавит от необходимости обновлять крем SPF каждые 3-4 часа.

Используйте средства с витамином С, чтобы осветлить кожу и не забывайте наносить их на шею.

Можно попытаться соединить кремовые и пудровые румяна. Это придаст коже сияние и зрительно уменьшит возраст. Нужно нанести кремовые румяна прямо на щеки, затем слегка растушевать их пудровым средством сверху, растягивая тон по диагонали скул для легкого эффекта лифтинга.

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