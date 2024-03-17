Как сделать идеальный румянец на лице: простой лайфхак

Румянец – это не просто элемент макияжа, но и способ подчеркнуть красоту и свежесть кожи. Он способен придать выразительности вашим чертам и сделать лицо более юным и сияющим.

Существует множество способов нанести румяна, но некоторые из них могут привести к тому, что ваш макияж будет выглядеть искусственным и тяжелым. Поэтому инфлюэнсерка под ником namvo поделилась в Instagram гениальным лайфхаком, который поможет вам сделать идеальный натуральный румянец.

Эта техника имеет интересное название – "сэндвич". Ее суть состоит в нанесении румян в два этапа.

Техника нанесения румян "сэндвич"

Для начала выберите не слишком плотное тональное основание, которое перекроет все недостатки кожи, но не создаст эффекта маски. Для нанесения крема используйте влажный спонжик, так покрытие будет достаточно равномерным и тонким.

Затем, возьмите кремовые румяна и нанесите их чуть выше скул на яблоки щек. Чтобы лучше понять, где они находятся, вы можете улыбнуться.

Растушевать средство можно как кисточкой, так и просто пальцами.

После того, как вы растушевали румяна, нанесите сверху еще один тонкий слой тонального крема. Это создаст иллюзию, будто натуральный румянец пробивается сквозь кожу.

В заключении можно закрепить результат небольшим количеством пудры и сухих румян. Если вы любите, когда ваша кожа сияет, то на завершающем этапе макияжа можно использовать пудровые румяна с мерцанием.

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