Как подобрать цвет помады под наряды: советы для поклонниц пестрой одежды

Яркие и пестрые наряды всегда привлекают внимание, позволяют выразить свою индивидуальность и создать неповторимый образ. Однако когда речь идет о макияже, возникает вопрос: как подобрать цвет помады, чтобы он гармонировал с яркой одеждой?

Помада может как дополнить образ, так и его испортить. Поэтому эксперты издания Glam поделились советами по поводу того, как подобрать оттенок, в котором вы будете выглядеть стильно и уверенно.

Очевидно, что красная одежда сочетается с красной и чудесной помадой, оранжевая одежда требует персиковых тонов, желтая одежда сочетается с коралловыми, темно-бордовыми и бордовыми оттенками, а синие комплекты идеально балансируют с розовыми и лиловыми. Но что делать, когда на тебе разноцветное платье?

Доминирующий цвет наряда

Посмотрите на свой наряд, определите, какой цвет в нем доминирует и выбирайте оттенки, которые его подчеркнут. К примеру, если ваше платье имеет синие цветочные узоры, выбирайте помаду синих, лиловых, фиолетовых или сиреневых тонов. Или если ваше платье имеет оранжевые и желтые узоры, выберите ярко-коралловую или кирпично-терракотовую помаду.

Тон кожи

При выборе помады всегда следует учитывать подтон своей кожи. Если вены на запястье голубые, а кожа кажется розовой, то у человека холодный подтон. Для нее идеально подойдет помада с синим основанием. Также стоит подумать о вишнево-красном или бордовом цвете.

С другой стороны, если кожа имеет оливковый или золотистый оттенок, то вам следует искать более теплые помады, такие как терракотовая или алая.

Когда кожа сочетает в себе розовые и желтые подтоны, выбирайте розовую помаду, если у вас светлая кожа. А если темная, то обратите внимание на лиловые оттенки.

Аксессуары

Если на вас разноцветное платье и вы не уверены, какой цвет помады выбрать, то обратите внимание на аксессуары. Серьги, бусы и браслеты. Вы даже можете подобрать цвет своих губ к цвету очков.

Если на ваших аксессуарах есть драгоценные камни, то выбирайте оттенок помады ввиду них. Если украшения золотые, то вы можете попробовать фиолетовый, коралловый или розовый цвета.

Глаза

Когда в вашем наряде сочетаются несколько цветов, вы можете выбирать любые оттенки помады и выходить за рамки. Однако женщины могут оказаться в растерянности, имея столько разных вариантов. В таком случае обратите внимание на цвет глаза.

Если у вас светлые глаза, то розовые бордовые цвета будут смотреться отлично, независимо от наряда.

В то же время темные глаза хорошо подчеркнут коричневый или бордовый оттенок помады.

Беспроигрышный вариант

Красный – это классический оттенок губной помады, который никогда не выходит из моды и всегда подходит для того, чтобы сделать ваш образ совершенным.

Яркий красный подходит к одежде с черными, серыми и белыми тонами.

Кораллово-красный оттенок отлично подойдет к одежде, в которой присутствуют коричневые, бежевые и белые оттенки.

Если ваша одежда содержит желтые или оранжевые цвета, то выбирайте оранжево-красную помаду.

Нюд – это также отличный цвет помады во время ношения разноцветной одежды. В зависимости от кожи вы можете выбрать нежные розовые или светло-коричневые оттенки, которые подчеркнут ваш естественный цвет губ.

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