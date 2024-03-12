УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как подобрать цвет помады под наряды: советы для поклонниц пестрой одежды

Анна Онищенко
Lady Oboz
3 минуты
174
Как подобрать цвет помады под наряды: советы для поклонниц пестрой одежды

Яркие и пестрые наряды всегда привлекают внимание, позволяют выразить свою индивидуальность и создать неповторимый образ. Однако когда речь идет о макияже, возникает вопрос: как подобрать цвет помады, чтобы он гармонировал с яркой одеждой?

Помада может как дополнить образ, так и его испортить. Поэтому эксперты издания Glam поделились советами по поводу того, как подобрать оттенок, в котором вы будете выглядеть стильно и уверенно.

Очевидно, что красная одежда сочетается с красной и чудесной помадой, оранжевая одежда требует персиковых тонов, желтая одежда сочетается с коралловыми, темно-бордовыми и бордовыми оттенками, а синие комплекты идеально балансируют с розовыми и лиловыми. Но что делать, когда на тебе разноцветное платье?

Доминирующий цвет наряда

Посмотрите на свой наряд, определите, какой цвет в нем доминирует и выбирайте оттенки, которые его подчеркнут. К примеру, если ваше платье имеет синие цветочные узоры, выбирайте помаду синих, лиловых, фиолетовых или сиреневых тонов. Или если ваше платье имеет оранжевые и желтые узоры, выберите ярко-коралловую или кирпично-терракотовую помаду.

Тон кожи

При выборе помады всегда следует учитывать подтон своей кожи. Если вены на запястье голубые, а кожа кажется розовой, то у человека холодный подтон. Для нее идеально подойдет помада с синим основанием. Также стоит подумать о вишнево-красном или бордовом цвете.

С другой стороны, если кожа имеет оливковый или золотистый оттенок, то вам следует искать более теплые помады, такие как терракотовая или алая.

Когда кожа сочетает в себе розовые и желтые подтоны, выбирайте розовую помаду, если у вас светлая кожа. А если темная, то обратите внимание на лиловые оттенки.

Аксессуары

Если на вас разноцветное платье и вы не уверены, какой цвет помады выбрать, то обратите внимание на аксессуары. Серьги, бусы и браслеты. Вы даже можете подобрать цвет своих губ к цвету очков.

Как подобрать цвет помады под наряды: советы для поклонниц пестрой одежды

Если на ваших аксессуарах есть драгоценные камни, то выбирайте оттенок помады ввиду них. Если украшения золотые, то вы можете попробовать фиолетовый, коралловый или розовый цвета.

Глаза

Когда в вашем наряде сочетаются несколько цветов, вы можете выбирать любые оттенки помады и выходить за рамки. Однако женщины могут оказаться в растерянности, имея столько разных вариантов. В таком случае обратите внимание на цвет глаза.

Если у вас светлые глаза, то розовые бордовые цвета будут смотреться отлично, независимо от наряда.

В то же время темные глаза хорошо подчеркнут коричневый или бордовый оттенок помады.

Беспроигрышный вариант

Красный – это классический оттенок губной помады, который никогда не выходит из моды и всегда подходит для того, чтобы сделать ваш образ совершенным.

Яркий красный подходит к одежде с черными, серыми и белыми тонами.

Кораллово-красный оттенок отлично подойдет к одежде, в которой присутствуют коричневые, бежевые и белые оттенки.

Если ваша одежда содержит желтые или оранжевые цвета, то выбирайте оранжево-красную помаду.

Как подобрать цвет помады под наряды: советы для поклонниц пестрой одежды

Нюд – это также отличный цвет помады во время ношения разноцветной одежды. В зависимости от кожи вы можете выбрать нежные розовые или светло-коричневые оттенки, которые подчеркнут ваш естественный цвет губ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать так, чтобы духи держались весь день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.