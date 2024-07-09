Как сделать идеальную челку-шторку | 10 идей для вдохновения от знаменитостей

Многие знаменитости в какой-то период своей карьеры делали челку, которая помогала им создавать объемные прически. С короткими передними прядями лицо может выглядеть более гармонично, но важно подобрать вариант, который подходит именно под ваши черты лица.

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Звезды регулярно появляются на публике с разнообразными интерпретациями челки-шторки. Как пишет Vogue, эта прическа сейчас на пике популярности, а образы известных красавиц помогут подобрать идеальный для себя вариант.

Главное отличие такой стрижки на разных звездах – длина передних прядей. Можно подстричь их так коротко, что волосы почти закроют лоб. Такая челка нравится Тейлор Свифт, Сьюки Уотергаус и Люси Бойнтон.

Другой вариант предполагает передние пряди, которые достигают носа. Такую челку можно разделить на две равные части, имитируя "шторку". Однако есть риск, что она быстро отрастет и начнет мешать без укладки.

Также довольно популярен вариант с длинной челкой, которая достигает щек или даже подбородка. Такая прическа позволяет уложить длинные пряди, чтобы придать им объем и легкую небрежность.

Сиенна Миллер, Дакота Джонсон и Селена Гомез часто оставляют такие длинные пряди, когда делают высокие прически.

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