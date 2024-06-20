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Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
90
Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Самая болезненная тема для обладательниц длинных и тем более густых волос – лето. Мало того, что палящее солнце едва не заставляет плавиться, да еще "гривка" аккумулирует тепло, из-за чего можно даже получить тепловой удар. Поэтому важно собирать в жару волосы.

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Не стоит забывать, что на них также влияет опасное ультрафиолетовое излучение от солнца, поэтому пряди не только выгорают, но и секутся и ломаются. Конечно, самый легкий вариант собрать их в жару – сделать хвостик, но иногда можно поэкспериментировать и создать что-то интересное на голове. Byrdie предлагает несколько необычных, но легких причесок.

Приглаженный пучок

Пучок – мастхэв для жаркого лета. Но, пока все вокруг говорят, что трендовой является эта прическа в небрежном стиле, никто не запрещает идеально собрать волосы и свернуть их в гульку.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Лошадиный хвост

Если обычный хвост надоел – всегда можно расположить его чуть выше, например, на макушке, и отпустить две пряди рядом с лицом. Таким образом, привычная обыденная прическа превратится чуть ли не в праздничную.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Космические завитки

Обычные пучки мы научились создавать, а почему бы не разделить все волосы на две части и не сделать две небольшие завитки?

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Двойная коса

Эта прическа будет прекрасна, когда нет возможности самостоятельно разделить все волосы на две части. Для нее нужно только сделать хвост на затылке и поделить его на две равные части. Дальше достаточно всего лишь заплести из тех прядей косички и вуаля, милая и практичная прическа готова.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Заколотое волосы

Этот вариант прически именно для тех, у кого нет длинных волос для косы, пучка и хвоста, но хочет убрать с лица лишнее. Вам только нужны два зажима, которыми можно забрать его подальше от лица. Экспериментируйте с проборами и цветами украшений, чтобы добавить экстравагантность образу.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Взъерошенный пучок на макушке

Спасение для обладательниц кудрявых волос. Его можно собрать сверху и закрепить резинкой.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Высококонтрастный зачесанный хвост

От приглаженных волос к объемному хвостику всего лишь одна резинка. Если туго зачесать кудри в хвост, то можно добиться такого эффекта.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Заплетенный лошадиный хвост

Следует начать эту прическу с "рыбьего хвоста" и немного вытащить пряди косы. Далее достаточно собрать волосы в хвост и все готово.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Объемный низкий пучок

Секрет этой невесомой прически в низком хвосте. Чтобы создать эффект небрежности, достаточно лишь несколько прядей собрать в форме пучка и закрепить шпильками.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Беспорядочная прическа 90-х

Крабик в действии. Именно благодаря ему можно создать эффект халатности на затылке без использования резинок и шпилек.

Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

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