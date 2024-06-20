Просто и стильно: 10 причесок на лето, которые спасут от жары. Фото

Самая болезненная тема для обладательниц длинных и тем более густых волос – лето. Мало того, что палящее солнце едва не заставляет плавиться, да еще "гривка" аккумулирует тепло, из-за чего можно даже получить тепловой удар. Поэтому важно собирать в жару волосы.

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Не стоит забывать, что на них также влияет опасное ультрафиолетовое излучение от солнца, поэтому пряди не только выгорают, но и секутся и ломаются. Конечно, самый легкий вариант собрать их в жару – сделать хвостик, но иногда можно поэкспериментировать и создать что-то интересное на голове. Byrdie предлагает несколько необычных, но легких причесок.

Приглаженный пучок

Пучок – мастхэв для жаркого лета. Но, пока все вокруг говорят, что трендовой является эта прическа в небрежном стиле, никто не запрещает идеально собрать волосы и свернуть их в гульку.

Лошадиный хвост

Если обычный хвост надоел – всегда можно расположить его чуть выше, например, на макушке, и отпустить две пряди рядом с лицом. Таким образом, привычная обыденная прическа превратится чуть ли не в праздничную.

Космические завитки

Обычные пучки мы научились создавать, а почему бы не разделить все волосы на две части и не сделать две небольшие завитки?

Двойная коса

Эта прическа будет прекрасна, когда нет возможности самостоятельно разделить все волосы на две части. Для нее нужно только сделать хвост на затылке и поделить его на две равные части. Дальше достаточно всего лишь заплести из тех прядей косички и вуаля, милая и практичная прическа готова.

Заколотое волосы

Этот вариант прически именно для тех, у кого нет длинных волос для косы, пучка и хвоста, но хочет убрать с лица лишнее. Вам только нужны два зажима, которыми можно забрать его подальше от лица. Экспериментируйте с проборами и цветами украшений, чтобы добавить экстравагантность образу.

Взъерошенный пучок на макушке

Спасение для обладательниц кудрявых волос. Его можно собрать сверху и закрепить резинкой.

Высококонтрастный зачесанный хвост

От приглаженных волос к объемному хвостику всего лишь одна резинка. Если туго зачесать кудри в хвост, то можно добиться такого эффекта.

Заплетенный лошадиный хвост

Следует начать эту прическу с "рыбьего хвоста" и немного вытащить пряди косы. Далее достаточно собрать волосы в хвост и все готово.

Объемный низкий пучок

Секрет этой невесомой прически в низком хвосте. Чтобы создать эффект небрежности, достаточно лишь несколько прядей собрать в форме пучка и закрепить шпильками.

Беспорядочная прическа 90-х

Крабик в действии. Именно благодаря ему можно создать эффект халатности на затылке без использования резинок и шпилек.

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