Как сделать идеально чистый макияж: поможет ватный диск

Нанесение макияжа – процесс непостоянный и довольно капризный. И именно когда времени на мейкап совсем нет, а выглядеть нужно идеально, случаются маленькие неприятности: подводка потекла, тушь размазалась на веках, тональный ложится не так, как надо.

Профессиональные визажисты часто используют простой лайфхак, что поможет сделать аккуратный и идеально чистый макияж за считанные минуты. Как только тени и ватный диск помогут подчеркнуть природную красоту – читайте в материале OBOZ.UA.

Секретный лайфхак

В условиях дефицита времени можно не портить себе нервы, пытаясь нарисовать ровные стрелки – конечно, если вы не профессионал и не умеете наносить лайнер или подводку несколькими искусными движениями.

Для создания красивого ежедневного макияжа нужно взять палетку теней, кисть для растушевки и ватный диск. Да, именно те косметические диски, которые обычно используют для снятия макияжа, на этот раз пригодятся для подчеркивания взгляда.

Пошаговая инструкция

Возьмите чистый сухой ватный диск, сложите его в два раза, чтобы вышел треугольник.

Широкой стороной нужно приложить этот треугольный к складке верхнего века.

Выберите цвет из палетки, которым вы хотели бы выделить глаза, нанесите немного теней на кисточку и осторожно растушуйте на веках прямо поверх диска.

После этого следует сложить ватный диск пополам и приложить его к наружному уголку глаза по диагонали.

Выберите более темный оттенок из палитры и растушуйте его сверху диска. Дополнительно можно взять оттенок теней с шимером и нанести пальцем на подвижное веко.

Подчеркнуть нижнее веко следует с помощью светлого карандаша. Последний штрих – наносим тушь на ресницы – и макияж готов.

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