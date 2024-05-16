Как сделать губы максимально увлажненными: секретная техника

Чувствительная кожа губ особенно уязвима к воздействиям внешних факторов. Губы могут начать трескаться и шелушиться из-за чрезмерной сухости. Регулярный уход особенно важен, ведь губы не имеют сальных желез, которые поддерживают увлажнение и мягкость.

Постоянная сухость губ, не зависящая от внешних раздражителей, может быть следствием дефицита витаминов и минералов в организме. Эксперты рассказали, как сделать губы максимально увлажненными.

Как увлажнить губы

Визажисты давно предлагают использовать технику lip slugging – тщательно соблюдая процедуры, вам не придется постоянно увлажнять губы в течение дня.

Суть заключается в восстановлении кожного барьера путем смешивания разнообразных текстур и средств – это в долгосрочной перспективе поможет успокоить потрескавшиеся сухие губы.

Доктор Шах (@dermdoctor) советует сначала нанести мягкий крем с эффектом увлажнения, а затем – густую мазь или даже вазелина. Главное – делать это перед сном, чтобы компоненты впитались в кожу за ночь.

Специалист по уходу за кожей Эйприл Баси также предлагает альтернативную процедуру по уходу за губами, включающую использование ночной маски для губ и вазелина.

"Маски для губ, к сожалению, не имеют достаточно углеводородных цепочек, чтобы ваши губы не пересыхали а, вазелин может удерживать влагу", – советует Баси.

Дерматология Линдси Зубрицки подчеркнула, что некоторые помады и бальзамы для губ содержат ароматизаторы, которые могут вызвать контактный дерматит, поэтому следует выбирать максимально натуральный состав.

Почему губы пересыхают

Специалисты выделяют ряд причин, которые в комплексе и отдельно могут вызвать сухость губ. Провоцирующими факторами являются:

недостаточный питьевой режим – дефицит влаги в организме является причиной и пересыхания кожи губ;

ветреная, холодная, морозная погода – неблагоприятные факторы приводят к снижению эластичности эпидермиса;

кондиционеры и обогреватели – сухой воздух испаряет влагу из кожи;

нехватка витаминов и минералов – следует обратить внимание на уровень витамина В, цинка и железа;

дефицит коллагена – потеря коллагена в организме обычно происходит с возрастом и может отрицательно сказываться на мягкости губ;

некачественные косметические средства – декоративная косметика, в частности, матовые помады, пересушивающие губы;

солнечные лучи – губы быстро обгорают в жару, ведь не содержат такого количества меланина, как кожа;

употребление алкоголя – при употреблении алкогольных напитков в организме тратится много витамина В.

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