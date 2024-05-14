Секрет макияжа губ: визажистка назвала ошибку, прибавляющую 10 лет

В мире существует немало косметических средств, с помощью которых можно подчеркнуть свою красоту и сохранить молодость. Однако если их использовать неправильно, то вы получите обратный результат.

Макияж губ может кардинально изменить ваш образ как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому визажистка Эрика Тейлор, работающая в сфере красоты уже более 25 лет, рассказала о распространенной ошибке, которую допускают почти все любительницы макияжа.

Не редко женщины подчеркивают карандашом для губ весь свой цветовой контур. Кроме того, они рисуют слишком жесткие линии и делают галочку над верхней губой слишком острой.

Эта распространенная ошибка делает губы визуально меньше и тоньше, а также подчеркивает морщины вокруг них, визуально добавляя вам возраст.

Как правильно наносить карандаш для губ

Тейлор рекомендует рисовать более мягкую и округлую линию немного выше того места, где вы делаете это обычно.

Также не стоит вырисовывать углы губ. Подчеркните середину верхней и нижней губы, а затем растушуйте продукт пальцем, чтобы создать более плавный переход.

В завершение, заполните губы блеском.

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