Как сделать, чтобы волосы не электризовались под шапкой: есть простой трюк

В холодное время года шапка является обязательным элементом гардероба, однако ее ношение часто сопровождается проблемами для волос. Самые распространенные из них – электризация, потеря объема и повышенная ломкость прядей. Причиной этого становится сочетание трения ткани, статического электричества и измененного микроклимата под головным убором.

В то же время полностью отказываться от шапки не стоит, ведь она защищает волосы и кожу головы от переохлаждения. Специалисты отмечают, что соблюдение нескольких простых правил поможет минимизировать негативное влияние и сохранить опрятный вид прически даже зимой.

Почему волосы под шапкой электризуются

Под шапкой создается своеобразный микроклимат: тепло, повышенная влажность и постоянное трение ткани о пряди. Если материал синтетический (акрил, полиэстер), он накапливает статическое электричество. В результате волосы "встают дыбом", прилипают к лицу и трещат при расчесывании.

Кроме того, тепло стимулирует работу сальных желез. Корни быстрее жирнеют, а длина при этом может оставаться сухой. Такой дисбаланс делает пряди еще более уязвимыми к ломкости и электризации.

Самые частые ошибки

Тесная синтетическая шапка. Она сильнее трется о волосы и создает статический заряд. Волосы, распущенные под шапкой. Пряди заламываются и трутся о шарф и воротник. Избыток лака или пенки. Жестко зафиксированные волосы ломаются под давлением ткани. Сухие, обезвоженные волосы. Они накапливают статическое электричество быстрее, чем увлажненные.

Простой трюк, чтобы волосы не электризовались

Есть один легкий способ, который работает почти всегда: нанесите каплю легкого сывороточного или масляного средства на длину перед тем, как надеть шапку.

Достаточно буквально одной горошины средства – разотрите в ладонях и легко проведите по кончикам и средней длине. Тонкая защитная пленка:

уменьшает трение,

предотвращает накопление статического электричества,

защищает кончики от ломкости,

сохраняет гладкость.

Главное – не наносить средство на корни, чтобы не получить эффект "жирных" волос.

Как правильно выбирать шапку

Отдавайте предпочтение натуральным тканям: шерсти мериноса, хлопку, кашемиру.

Выбирайте модель без грубых швов и жестких вставок внутри. Шапка должна сидеть комфортно, не сжимать голову и не оставлять глубоких заломов.

Если любимая шапка синтетическая, можно носить под ней тонкую шелковую или атласную подкладку – она значительно уменьшает трение.

Как надевать и снимать шапку без вреда

Не натягивайте ее резким движением через все волосы. Лучше собрать пряди в низкий мягкий хвост или легкую косу, придержать волосы рукой, аккуратно надвинуть шапку.

Снимая, сначала немного отсоедините край от линии роста волос пальцами – так вы уменьшите трение и сохраните объем у корней.

После снятия шапки:

слегка приподнимите волосы у корней пальцами,

используйте немного сухого шампуня для объема,

пригладьте пушистые кончики каплей легкой эмульсии или спрея.

И еще одна хитрость: проведите по волосам чистыми руками, слегка увлажненными водой – это поможет быстро нейтрализовать статический заряд.

Домашняя база, которая спасает зимой

Регулярные увлажняющие маски раз в неделю и мягкие шампуни поддерживают эластичность волос. Здоровая, насыщенная влагой прядь меньше электризуется и лучше выдерживает контакт с тканью.

Не забывайте и о коже головы: легкий пилинг раз в несколько недель и правильное очищение помогут избежать раздражений и чрезмерной жирности.

