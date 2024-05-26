Как сделать, чтобы помада не оставалась на зубах: два простых способа

Губная помада – не просто популярный косметический продукт, а подлинный символ женственности и сексуальности. Но только не в случае, когда она оказывается на зубах, такие пятна способны разрушить тщательно разработанный макияж.

У визажистов есть несколько лайфхаков, как избежать такой неприятности. OBOZ.UA поинтересовался их советами. Наиболее действенными оказались два.

Почему возникают пятна помады на зубах

Чтобы макияж выглядел целостно и гармонично, помада должна покрывать место, где губы смыкаются. В противном случае на этом месте образуется некрасивое пятно. Но этот переход кожи в слизистую во время мимики или говорения все время касается зубов. И так излишек помады быстро оказывается на эмали. Яркие цвета продукта создают необычайно заметные пятна, а нюдовая помада делает зубы нездоровыми с виду.

Лайфхак с салфеткой

Чтобы снять излишек помады в месте смыкания губ, очень удобно воспользоваться салфеткой. Накрасьтесь любимой помадой, а затем сразу возьмите салфетку или бумажное полотенце и сильно зажмите его между губами. Избыток продукта моментально впитается в бумагу и пятна на зубах не появятся. Но прикладывайте салфетку аккуратно, чтобы не стереть помаду со рта.

Лайфхак с пальцем

Если салфетки под рукой нет, снять лишнюю помаду можно пальцем. Начните с того, что выполните макияж, а затем вставьте в рот палец и плотно обхватите его губами. Не разжимая их, вытяните палец. На нем останется вся помада, которая могла отпечататься на зубах. Но не забудьте, прежде чем воспользоваться этим лайфхаком, тщательно помыть руки.

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