Как сделать, чтобы кожа сияла: безотказный корейский лайфхак

Когда мы говорим об уходе за лицом, то обычно сразу вспоминаем кремы, сыворотки или гели для умывания. О воде, которой пользуемся ежедневно, мы думаем в последнюю очередь, хотя именно она первой касается нашей кожи.

Между тем в Южной Корее воде для умывания уделяют очень много внимания. В частности, именно из страны, где уход за собой возведен в культ, пришла идея заменить воду из-под крана на минералку из бутылки. Издание City Magazine выяснило, действительно ли это имеет смысл.

Вода – это базовый этап ухода. И хотя мы делаем ставку на качественную уходовую косметику, именно ее состав может определять, будет ли кожа испытывать дискомфорт сразу после умывания.

Как вода из-под крана влияет на кожу

В большинстве европейских городов водопроводная вода вполне безопасна и качественна. Однако ее состав подходит не всем, ведь по минеральному составу ее скорее можно отнести к жесткой. Такая вода содержит много минералов и часто хлорируется, что у обладателей чувствительной кожи может вызвать неприятное ощущение сухости или стянутости.

Естественный pH нашей кожи – слабокислый, тогда как вода из крана обычно нейтральная или слабощелочная. Такая разница может временно нарушить баланс на поверхности эпидермиса, хотя обычно организм быстро его восстанавливает. Поэтому сама по себе водопроводная вода не вредит, но для чувствительной кожи она может стать источником лишнего дискомфорта.

Почему некоторые переходят на газированную воду

Газированная вода также содержит растворенные минералы – кальций, магний и бикарбонаты. Однако ее состав более стабилен, и в ней нет хлора, поэтому многие считают ее мягкой альтернативой обычному умыванию.

На очень чувствительной коже, при розацеа или после косметологических процедур такая вода действительно может вызвать меньше раздражения. Однако не стоит надеяться на чудо: минералка сама по себе не лечит акне, не убирает пигментацию и не исправляет другие серьезные недостатки.

Бытует мнение, будто пузырьки углекислого газа помогают очищать поры или даже работают как легкий пилинг. На самом же деле убедительных научных доказательств этому нет. Пузырьки могут дарить приятное ощущение свежести, но ни одно исследование не подтвердило, что газировка глубоко чистит поры или как-то радикально улучшает состояние эпидермиса. Это скорее интересный тренд, пришедший к нам из азиатских ритуалов красоты.

Главный секрет здоровой кожи скрывается не в бутылке с газом, а в простой и регулярной рутине: деликатном очищении, хорошем увлажнении и ежедневной защите от солнца. Впрочем, если вы хотите, чтобы ваше лицо действительно сияло, дополнение привычных ритуалов красоты более качественной водой может оказаться действительно эффективным.

