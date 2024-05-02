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Как сделать, чтобы консилер ложился гладко и не забивался в морщинки: гениальный способ

Анна Онищенко
Lady Oboz
2 минуты
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Как сделать, чтобы консилер ложился гладко и не забивался в морщинки: гениальный способ

Консиллер – это незаменимый продукт, который должен находиться в косметичке каждой женщины. Он помогает замаскировать темные круги под глазами, покраснения и другие недостатки кожи.

Однако многие люди сталкиваются с тем, что консилер ложится неравномерно, подчеркивает морщины и делает макияж неопрятным. О том, как избавиться от этой проблемы, рассказал ТheSun.

Почти каждая женщина сталкивалась с тем, что консиллер забивается в мелкие изломы кожи и подчеркивает морщины. Также иногда в течение дня он может трескаться и портить внешний вид макияжа.

В сети есть множество советов о том, как избежать этой проблемы, но даже хорошее увлажнение кожи перед нанесением косметики и использование праймера не всегда дает желаемый результат.

Как сделать, чтобы консилер ложился гладко и не забивался в морщинки: гениальный способ

Также женщины иногда используют пудру, для того чтобы зафиксировать консилер на месте, однако это тоже не всегда работает. Ведь, как правило, пока вы озираетесь вокруг в поисках фиксатора, область под глазами уже высыхает и продукт начинает забиваться в морщинки.

Однако есть один невероятно простой способ нанесения, который кардинально изменит ситуацию.

Больше влаги

После того как вы хорошо очистили, увлажнили кожу и нанесли праймер, не спешите сразу использовать консилер.

Сначала возьмите специальный спонжик для нанесения макияжа, его еще называют бьюти-блендер, смочите его обычной водой и хорошо выжмите.

Как сделать, чтобы консилер ложился гладко и не забивался в морщинки: гениальный способ

Затем с помощью влажного инструмента начните вбивать в кожу консиллер, двигаясь в направлении от внутреннего уголка глаза к вискам.

Сразу, пока продукт не высох, возьмите немного пудры и нанесите ее на область под глазами так, чтобы она впиталась в консилер.

Влажный спонжик поможет нанести продукт более равномерно и тонким слоем, а пудра зафиксирует результат и не даст косметике скользить по лицу в течение дня.

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