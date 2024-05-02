Как сделать, чтобы консилер ложился гладко и не забивался в морщинки: гениальный способ

Консиллер – это незаменимый продукт, который должен находиться в косметичке каждой женщины. Он помогает замаскировать темные круги под глазами, покраснения и другие недостатки кожи.

Однако многие люди сталкиваются с тем, что консилер ложится неравномерно, подчеркивает морщины и делает макияж неопрятным. О том, как избавиться от этой проблемы, рассказал ТheSun.

Почти каждая женщина сталкивалась с тем, что консиллер забивается в мелкие изломы кожи и подчеркивает морщины. Также иногда в течение дня он может трескаться и портить внешний вид макияжа.

В сети есть множество советов о том, как избежать этой проблемы, но даже хорошее увлажнение кожи перед нанесением косметики и использование праймера не всегда дает желаемый результат.

Также женщины иногда используют пудру, для того чтобы зафиксировать консилер на месте, однако это тоже не всегда работает. Ведь, как правило, пока вы озираетесь вокруг в поисках фиксатора, область под глазами уже высыхает и продукт начинает забиваться в морщинки.

Однако есть один невероятно простой способ нанесения, который кардинально изменит ситуацию.

Больше влаги

После того как вы хорошо очистили, увлажнили кожу и нанесли праймер, не спешите сразу использовать консилер.

Сначала возьмите специальный спонжик для нанесения макияжа, его еще называют бьюти-блендер, смочите его обычной водой и хорошо выжмите.

Затем с помощью влажного инструмента начните вбивать в кожу консиллер, двигаясь в направлении от внутреннего уголка глаза к вискам.

Сразу, пока продукт не высох, возьмите немного пудры и нанесите ее на область под глазами так, чтобы она впиталась в консилер.

Влажный спонжик поможет нанести продукт более равномерно и тонким слоем, а пудра зафиксирует результат и не даст косметике скользить по лицу в течение дня.

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