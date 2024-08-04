Как сделать безупречный макияж: советы от эксперта

Сегодня макияж стал неотъемлемой частью повседневной жизни для многих женщин и мужчин. Индустрия красоты предлагает множество продуктов и техники нанесения, которые позволяют экспериментировать со своим внешним видом.

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Однако существуют универсальные бьюти-советы, которые могут улучшить макияж абсолютно каждого человека. Известный визажист Говард Конг, специализирующийся на создании образов для красных дорожек, поделился некоторыми из них.

Массаж

Гораздо легче нарисовать хорошую картину на качественном и гладком холсте, так же и с макияжем. Чтобы подготовить кожу к нанесению косметики, сначала сделайте лимфатический массаж. Это отличный способ активизировать кровообращение, снять припухлость и придать коже природное сияние.

Вы можете сделать массаж с помощью нефритового валика или используйте большой и указательный пальцы. Совершайте движения снизу вверх.

Меньше – это лучше

Начните свой макияж с увлажняющего крема, чтобы подготовить кожу и получить натуральное сияние. Затем добавьте консилер на проблемные участки, корректор, контур и т.д. вместо тонального основания.

Морщинки пи глазами

Консиллер – это отличный инструмент, но он не может полностью перекрыть морщинки под глазами, поэтому не стоит наносить его в несколько слоев. Единственная причина, почему у вас появляются складки под глазами – недостаток увлажнения. Поэтому не забывайте использовать специальный крем для кожи вокруг глаз.

Промокальная бумага

Прежде чем поправлять свой макияж пудрой в течение дня, приложите к лицу промокательные салфетки, чтобы они впитали лишнюю влагу. Если постоянно припудривать жирную кожу, то макияж может выглядеть забитым, неряшливым и слишком искусственным.

Дорого не значит хорошо

Чтобы делать хорошие макияжи, вам не обязательно тратить кучу денег на косметику. На рынке существует немало хороших и бюджетных продуктов, которыми пользуются даже ведущие визажисты.

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