Как сделать базовый макияж: лайфхаки для начинающих

Никогда не поздно начать интересоваться макияжем, уверяют эксперты в области красоты. Но начинать это путешествие всегда стоит с базового макияжа – он подходит для большинства ситуаций и не очень сложен в исполнении.

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Если вы хотите быстро овладеть базовым макияжем, вам следует узнать несколько лайфхаков, которые помогут быстро разобраться с нужными продуктами и приемами их нанесения. OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Румяна, как идеальный продукт для разных целей

Положите в свою косметичку кремовые румяна, ведь они помогут не только освежить лицо, но и сделать макияж глаз и губ и не прогадать при этом с подбором оттенков. Румянами можно рисовать цветные стрелки на веках и использовать их вместо помады.

Скотч, если вы не набили руку в рисовании ровных линий

Часто новички переживают, что не справятся с рисованием ровных стрелок или бровей. На помощь придет косметический скотч. Отрежьте примерно 3 см ленты. Приклейте ее на веко под таким углом, какую стрелку хотите в результате получить. Нанесите подводку для глаз по линии ленты. Аккуратно снимите скотч. Так же можно скотчем формировать идеальную бровь. И даже помогать себе в оформлении губ.

Консилер для правильного оформления бровей

Используйте консилер, чтобы скрыть выбившиеся волоски, и ваши брови будут иметь прекрасный вид в течение всего дня. Нанесите кистью или пальцем легкий слой консилера под бровь и растушуйте его. Этот лайфхак для макияжа также поможет легко сформировать нужную арку и четче выделить ее.

Сыворотка для ресниц для яркого взгляда

Более густые ресницы и брови сделают любой образ удачнее. Даже если вы вообще не носите макияж. Поэтому сыворотка для ресниц, которая помогает ухаживать за волосками, точно пригодится вам. Выбирая продукт, обратите внимание – подходит ли он сразу и для бровей и для ресниц, или нужно покупать две отдельные сыворотки. С течением времени такие продукты делают волоски в этой зоне длиннее и они начинают расти гуще.

Тушь для ресниц, как основа базового макияжа

Иногда достаточно нанести немного туши на ресницы, чтобы существенно улучшить свой внешний вид. Выбирайте в зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь – увеличения длины или объема, закручивания или разделения. Если у вас слезятся глаза или на улице влажная погода, обратите внимание на водостойкую тушь. Но в таком случае позаботьтесь и о средстве для ее снятия.

Карандаш для бровей для лучшего результата

Среди множества продуктов для макияжа бровей карандаш является наиболее универсальным выбором. Подберите продукт, наиболее подходящий вашему природному цветотипу. Хорошо заточите грифель и прорисуйте им волоски, недостающие для идеальной формы арки. Все, что останется, это закрепить брови прозрачным гелем.

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