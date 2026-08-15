Как с фильтром: назван наиболее удачный маникюр лета 2026

Летом 2026 года в центре внимания оказался минималистичный маникюр, который выглядит максимально естественно. Новый тренд под названием BB Cream уже набирает популярность в TikTok, Instagram и других соцсетях, вытесняя яркие дизайны.

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Его главное преимущество – легкое полупрозрачное покрытие, которое придает ногтям ухоженный вид, словно после применения бьюти-фильтра. Эксперты из myself.de рассказали о новом трендовом маникюре, который подойдет тем, кто ценит сдержанную элегантность и хочет, чтобы руки выглядели безупречно в любой ситуации.

Маникюр BB Cream

Название этого маникюра отсылает к популярному BB-крему для лица, который сочетает в себе свойства уходового средства и легкого тонального покрытия.

По тому же принципу работает и дизайн ногтей: полупрозрачный нюдовый лак не скрывает естественный цвет ногтевой пластины, а лишь деликатно его подчеркивает.

Для такого маникюра используют лак с розовым, бежевым или персиковым оттенком. Благодаря легкому покрытию ногти выглядят ухоженными, здоровыми и сияющими, что и сделало этот стиль одним из самых популярных среди поклонниц минимализма.

Как повторить модный дизайн дома

Чтобы маникюр выглядел безупречно, важно тщательно подготовить ногти. Сначала нужно придать им желаемую форму – одинаково удачно будут смотреться как короткие квадратные, так и миндалевидные ногти. Также рекомендуется аккуратно отодвинуть кутикулу, чтобы покрытие выглядело максимально чистым и профессиональным.

После подготовки следует нанести базовое покрытие, которое защитит ногтевую пластину и выровняет ее поверхность. Далее на ногти наносят один или два тонких слоя полупрозрачного нюдового лака, после чего покрытие закрепляют глянцевым топом. Завершающим штрихом станет масло для кутикулы, которое придаст маникюру ухоженный вид и поможет дольше сохранить его аккуратность.

OBOZ.UA предлагает узнать о трендовом молочно-нюдовом маникюре, который покоряет сердца модниц.

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