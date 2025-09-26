Как правильно наносить тональное средство: ошибки, которые совершают почти все

Безупречный макияж невозможно сделать без идеально нанесенной тональной основы. Но на то, чтобы тон лег ровно и хорошо держался в течение дня, влияет сразу немало факторов.

Что нужно учесть при нанесении тонального средства, издание Woman and Home расспросило у профессиональных визажисток Холли Берк и Эйми Конноли. Они составили чеклист из семи самых типичных ошибок и способов их исправить

Неправильный оттенок

Это, пожалуй, самый важный фактор при выборе тональной основы, но с ним ошибаются почти все. Слишком светлый или слишком темный цвет или неподходящий подтон делают вид кожи нездоровым. Чтобы подобрать подходящее тональное средство, всегда тестируйте его при дневном свете, а не при искусственном, а также ориентируйтесь не только на цвет лица, но и на цвет шеи и декольте.

Неправильная текстура

Тональные кремы бывают разной текстуры – от легких и едва заметных, до плотных, способных обеспечить полное покрытие. Их использование имеет определенную сезонность. Весной и летом лучше подходит легкий тональный крем. А осенью и зимой лучше выбирать стойкое средство – оно поможет скрыть покраснения и сохранить кожу ровной в холодное время года. Также ориентируйтесь на свой возраст. Молодой коже лучше подходят более жидкие средства, тогда как зрелой – кремовые.

Неправильный финиш

У всех нас разная по типу кожа – нормальная, сухая, жирная, комбинированная и чувствительная. Ошибочный выбор формулы продукта может привести к тому, что тональная основа будет ложиться неровно, быстро скатываться, добавлять лишний блеск или наоборот – делать кожу слишком тусклой. Поэтому учтите, что пудровые тональные основы отлично подходят для жирной кожи, они контролируют блеск и обеспечивают матовый финиш. А вот если ваша кожа склонна к сухости или лишена сияния, в таком случае выбирайте кремовые и жидкие текстуры. Они наполнят кожу влагой и обеспечат здоровое сияние.

Избегание праймера

Праймер — лучший дрг тонального крема, поэтому, если вы не пользуетесь им, это может быть главной причиной того, что тональный крем выглядит не лучшим образом. Хорошо подобранная основа увлажняет кожу, помогает лучше растушевать тон и адаптировать его цвет к вашей коже. Для нормальной и сухой кожи увлажняющий праймер сглаживает текстуру и фиксирует макияж, а вариант без масел помогает контролировать жирный блеск для нормальной и жирной кожи.

Использование неправильных инструментов

Если вы точно знаете, что выбрали лучшую для себя формулу тона, а он все равно ложится плохо, проблема может заключаться в неподходящих инструментах для нанесения. Влажный спонж создает естественный эффект аэрографа, помогая равномерно распределить средство по коже. Кисть для тонального крема обеспечивает более точное нанесение и легко создает равномерное покрытие – она идеально подходит для среднего и плотного покрытия. А пальцами можно быстро добиться легкого, естественного эффекта, поскольку тепло помогает средству растаять и лучше впитаться в кожу.

Использование чрезмерного количества продукта

Хотите избежать эффекта "скатывания" тонального крема? Попробуйте использовать меньше продукта. Часто мы берем побольше тона, надеясь, что он лучше перекроет недостатки, а вместо этого получаем слой средства, который засыхает, растрескивается и скатывается. Поэтому, чтобы не переборщить, выдавите одну-две дозы продукта на тыльную сторону ладони, наберите небольшое количество кистью и начните наносить от центра лица, растушевывая тон к краям. Вы удивитесь, насколько немного средства понадобится для полного покрытия.

Игнорирование многофункциональных формул

Некоторые современные тональные кремы содержат уходовые ингредиенты, обеспечивая естественный и безупречный вид. Выбор формул, которые ухаживают за кожей или защищают ее, дает дополнительные преимущества, которые не стоит игнорировать. Поэтому перед покупкой всегда читайте состав тонального средства. Гиалуроновая кислота даст вам качественное увлажнение, ниацинамид поможет улучшить текстуру кожи, а SPF защитит от фотостарения.

