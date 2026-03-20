Как правильно наносить румяна: какие цвета омолаживают

Румяна – один из ключевых элементов макияжа, который способен мгновенно изменить вид лица. Они добавляют коже свежести, здорового сияния и помогают подчеркнуть естественные черты.

Видео дня

Однако неправильный выбор цвета или техники нанесения может дать противоположный эффект. Особенно это важно для тех, кто стремится выглядеть моложе и скрыть признаки усталости. Именно поэтому следует знать базовые правила, которые помогут достичь желаемого результата, отмечают эксперты INTERIA.PL.

Как выбрать оттенок румян

Идеального универсального оттенка, который подходит всем, не существует. Выбор цвета зависит от тона кожи и желаемого эффекта.

Для светлой кожи лучше всего подходят нежные пудровые или персиковые оттенки, которые выглядят максимально естественно. Средний тон лица хорошо сочетается с абрикосовыми и кораллово-розовыми цветами. Для более темной кожи стоит выбирать насыщенные оттенки — малиновые или сливовые, которые подчеркивают глубину цвета.

При этом не стоит бояться экспериментов, ведь конечный результат зависит от того, какой образ вы хотите создать.

Техника нанесения для естественного эффекта

Правильное нанесение румян не менее важно, чем их цвет. Основное правило — умеренность и постепенное наслоение продукта.

Для сухих текстур лучше всего использовать мягкую кисть, а кремовые румяна удобно наносить пальцами или спонжем. Чтобы добиться естественного вида, достаточно слегка улыбнуться и нанести средство на самую высокую точку щек, после чего аккуратно растушевать по направлению к вискам.

Такой подход позволяет избежать резких линий и создает эффект "живого" румянца.

Как достичь эффекта лифтинга

Румяна могут визуально приподнять черты лица, если правильно определить зону нанесения. Вместо центра щек стоит сместить акцент чуть выше – на скулы, растушевывая цвет по направлению к вискам.

Это создает эффект подтянутого лица и добавляет свежести. В то же время нанесение румян слишком низко, ближе к челюсти, может сделать черты лица более "тяжелыми".

Для усиления эффекта можно добавить легкий хайлайтер на скулы — он подчеркнет сияние кожи.

Стоит ли переплачивать за румяна

Цена косметики не всегда определяет ее качество. Хотя дорогие бренды часто предлагают приятные текстуры и стильную упаковку, бюджетные средства также могут демонстрировать отличный результат.

Главное – обращать внимание на то, как продукт наносится, растушевывается и держится на коже. Идеальные румяна – это те, которые подходят именно вам и помогают создать желаемый эффект без лишних усилий.

Поэтому стоит тестировать разные варианты и выбирать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и ежедневному ритму жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.