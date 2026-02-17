Как подтянуть лицо за считанные минуты: нужна только косметика

С возрастом черты лица естественно меняются: уголки глаз и губ могут опускаться, линия бровей теряет четкость, а овал становится менее выразительным. Однако правильно выполненный макияж способен визуально "подтянуть" лицо и вернуть ему свежесть.

Известный бьюти-инфлюенсер Доминик Сакс рассказала, как стратегическое нанесение косметики может создать эффект лифтинга без каких-либо инвазивных процедур. Ее подход доказывает: направление линий и точность расположения продуктов имеют значение не меньше, чем сами средства.

Брови как архитектура лица

Брови формируют выражение глаз и задают вектор всему макияжу. Если хвостик брови опущен или слишком вытянут вниз, лицо выглядит уставшим и постаревшим. Доминик Сакс показывает, что достаточно едва приподнять внешний край брови и сделать дугу более структурированной, чтобы взгляд стал более открытым. Даже минимальная коррекция угла меняет общее восприятие лица. Брови должны создавать ощущение легкого подъема, а не горизонтальной или нисходящей линии.

Макияж глаз по направлению вверх

Тяжелые веки и затемнение в нижней части глаза визуально "тянут" черты вниз. Ключевой принцип лифтинг-макияжа – все линии должны двигаться вверх и наружу.

Темные оттенки следует наносить в складку века, поднимая растушевку к виску. Более светлый или слегка сияющий оттенок под бровью помогает подсветить зону и сделать взгляд более свежим. Если же тени или подводка направлены вниз, это лишь подчеркивает возрастные изменения. Правильное направление создает эффект "подтянутых" глаз без дополнительных манипуляций.

Контуринг и румяна как инструмент лифтинга

Если затемнение размещено слишком низко, оно усиливает ощущение провисания. Зато нанесение контура чуть выше естественной линии скул создает иллюзию более четкого овала. Румяна, расположенные высоко и направленные к виску, добавляют лицу свежести и динамики. Именно правильная высота нанесения формирует впечатление более молодого вида.

Коррекция губ и уголков рта

С годами уголки губ могут опускаться, придавая лицу грустное выражение. По словам Доминик Сакс, достаточно немного изменить линию контура, слегка приподняв ее наружу, чтобы вернуть лицу более позитивное выражение. Дополнительная легкая подсветка вокруг контура смягчает границы и создает аккуратный эффект объема.

