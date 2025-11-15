Как сделать, чтобы пудра держалась весь день: секрет визажистов

Самое неприятное в макияже – это когда тщательно нанесенная пудра уже через несколько часов "исчезает" с лица или собирается пятнами. Казалось бы, решение проблемы заключается в выборе дорогой косметики или профессиональных кистей.

Но визажисты отмечают: секрет идеальной пудры заключается не в стоимости косметики, а в правильной подготовке кожи. Дайте ей десять минут после увлажнения – и ваш макияж останется свежим, ровным и безупречным до самого вечера.

Если кожа слишком сухая, жирная или раздраженная, пудра никогда не будет держаться ровно.

Поэтому первое, что нужно сделать – тщательно очистить лицо. Это уберет остатки себума и уходовых средств, которые мешают пудре равномерно ложиться.

После очищения обязательно нанесите увлажняющий крем. Даже если кожа жирная – пропускать этот шаг нельзя. На пересушенной коже пудра подчеркивает шелушения и мелкие морщинки, а на слишком увлажненной – "сползает".

Профессионалы советуют после крема сделать паузу на 10 минут перед тем, как переходить к пудре или тональному средству. За это время кожа впитывает крем, поверхность становится гладкой, упругой и готовой к макияжу.

Эти десять минут – ключ к стойкости. Они позволяют эпидермису "успокоиться", а жирные компоненты средств не попадают в прямой контакт с косметикой. Благодаря этому пудра не сворачивается и не образует пятен, а макияж идеально держится даже в конце дня.

После нанесения пудры можно использовать спрей для фиксации или пудру-закрепитель. Они создают тонкую защитную вуаль, выравнивают поверхность кожи и продлевают жизнь макияжа.

Не менее важно:

выбирайте кисти с мягким ворсом;

наносить пудру следует пудру легкими движениями, не "втирая";

подбирайте средства по типу кожи.

