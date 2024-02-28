Как 'подтянуть' лицо в считанные минуты: простой лайфхак от визажиста

Выбирая косметику, следует учитывать много нюансов: от типа кожи и уровня увлажнения до наличия морщин. С возрастом приходится корректировать и ежедневный уход, большее внимание уделяя увлажнению и питанию кожи.

Подтянуть лицо можно и с помощью макияжа. Эксперты рассказали о простом лайфхаке, который придаст коже сияние.

Секрет идеального макияжа

Визажист Шафрон Хьюз поделилась простым трюком, помогающим скрыть темные круги под глазами и неглубокие морщинки, придавая коже более подтянутый вид. Все, что вам нужно – это качественный консиллер.

Гениальный совет состоит в прорисовании трех треугольников: один под глазами, другой – у носа, а третий – в уголках рта. По словам Хьюза, такое особое расположение может уменьшить видимость темных кругов и скрыть мимические морщинки.

Эта техника имитирует эффект подтяжки косметической процедуры.

"Независимо от того, новичок ли вы в контурном макияже, или имеете определенный опыт, этот последний штрих достаточно прост для всех. Вы сможете скрыть ключевые признаки старения, такие как темные круги и морщины от улыбки", – отметила визажистка.

Как наносить консилер

С помощью кисточки или аппликатора нарисуйте маленький прямоугольный треугольник под внутренним уголком глаза. Важно не переусердствовать – треугольник не должен превышать треть длины носа.

Консиллер освещает область и покрывает темные тени, в то время как треугольная форма подчеркивает "сильный участок" без чрезмерного использования продукта.

Тот же эффект возникает, если нарисовать треугольник рядом с ноздрями. Это не только уменьшает видимость линий улыбки, но и контурирует нос и одновременно делает его меньше.

Наконец, если нанести треугольник под обе стороны наружной губы, получится эффект подтяжки, создавая почти намек на улыбку.

Преимущество треугольного контуринга состоит в том, что вы фактически можете отказаться от румян и получить преимущества подтяжки только благодаря нанесению консилера.

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