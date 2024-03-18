Как подкрутить ресницы обычной ватной палочкой: макияж будет гораздо эффектнее

Методов для подкручивания ресниц за всю историю макияжа женщины придумали не так уж много. В основном это либо специальная тушь, либо соответствующие щипцы. Но есть и дополнительные лайфхаки.

Один весьма эффективный показала в своем TikTok бьюти-блогерка из США Саманта Таормина. За ее советами следит около полумиллиона подписчиков. И ее совет, как завивать ресницы ватной палочкой произвел настоящий фурор среди них.

Никакой предварительной подготовки не понадобится. Все, что нужно сделать для этого лайфхака, это нанести желаемое количество туши на естественные не подкрученные ресницы. Далее, пока продукт еще не высох, необходимо взять палочку за обе головки и ее ручкой приподнять ресницы у корней. Затем, медленно прокручивая палочку, проведите ею вдоль ресниц. Продолжайте подкручивать их вверх.

Лайфхак оказывает дополнительный эффект. Он помогает снять излишек туши с ресниц – он весь останется на палочке. При необходимости поправьте ее ватной головкой отдельные волоски, которые не подкрутились так, как вам это нужно. Но придется успеть сделать все, пока тушь не высохла.

Есть у этого лайфхака и своё ограничение. Он может не сработать, если ваши ресницы от природы хотя бы немного не изогнуты. Но блогерка все равно посоветовала попробовать лайфхак даже тем, у кого они от природы совсем прямые. В конце концов, если он не сработает, вы ничего не потеряете. А если сработает, вам больше не придется пользоваться щипцами, которые некоторым женщинам кажутся очень неприятными.

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