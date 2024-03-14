Ресницы будут похожи на накладные: лайфхаки для идеального макияжа глаз

Иметь длинные, пышные и густые ресницы – мечта каждой женщины. Но не каждая готова при этом носить накладные пучки, и здесь на помощь приходит тушь. Хотя и не всегда удается накраситься так, чтобы получить желаемый эффект.

Проблема разрешается изменением подхода к макияжу глаз. OBOZ.UA подсмотрел несколько советов от визажистов, которыми они делятся в соцсетях и рассказывает, как начать использовать возможности туши на 100% и изменить свой внешний вид с ее помощью.

Что вам понадобится для четырехэтапной покраски ресниц? На самом деле немного. Это будут щипцы для их завивки, ваша любимая тушь с эффектом объема, карандаш для глаз и расческа для ресниц.

Начните с того, что воспользуйтесь щипцами для ресниц. Завивайте их от кончиков в направлении корней. Это обеспечит им правильный изгиб по всей длине. Впрочем, если у вас от природы изогнутые ресницы, вероятно этот этап вы можете пропустить. Ориентируйтесь на свое видение желаемого результата и собственные природные данные.

Далее возьмите водостойкий карандаш для глаз и прокрасьте им водную линию верхнего века. Он создаст четкую стрелку, которая подчеркнет ресницы и сделает их визуально более объемными.

Теперь можно переходить к туши. Если у вас от природы прямые ресницы и вы хотите, чтобы эффект подкручивания держался лучше, выбирайте водостойкую – она лучше будет держать форму и не позволит ресницам распрямиться из-за влажного воздуха.

Двигайте щеточку туши из стороны в сторону, вытаскивая ресницы от корня до кончика. Это позволит нанести больше продукта, сделать ресницы более объемными и лучше закрепить сформированный щипцами изгиб. В наружном уголке можно прокрасить волоски кончиком щеточки для точности.

Напоследок возьмите расческу для ресниц, чтобы убрать комки туши и разделить волоски для их более пушистого вида. Заводите расческу сверху, со стороны веки и совершайте ею круговые движения наружу, чтобы не распрямить подкрученную ресницу.

Повторите всю процедуру от одного до трех раз, пока не добьетесь желаемого результата. И не забудьте о нижних ресницах также, без них макияж глаз будет выглядеть незавершенным.

Также имейте в виду совет, который дают всем женщинам офтальмологи. Каким бы естественным и минималистичным ни был ваш макияж, обязательно снимайте всю косметику перед сном. Так вы избежите воспаления и развития инфекции. Кстати, пока эти проблемы находятся в стадии лечения, от макияжа глаз приходится отказаться. Следовательно, это еще одна веская причина, почему лучше не пропускать вечернее очищение лица, говорят врачи.

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