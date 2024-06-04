Как подготовиться к съемке: секреты макияжа для камеры

Профессиональная фотосессия или съемка какого-нибудь важного события – лучший способ сохранить ценные воспоминания. Иметь при этом наилучший вид, конечно, поможет макияж.

Но только если этот макияж удачен. Ошибки, напротив, могут испортить все впечатления и вам больше не захочется листать альбом с фотографиями этого дня. На самом деле избежать подобных ошибок не так сложно – OBOZ.UA собрал рекомендации визажистов, как именно нужно краситься для съемки.

Не пробуйте ничего нового

Эксперименты в макияже – это здорово. Но только не перед важным днем, который вы собираетесь зафиксировать. У вас может возникнуть аллергия на уходовые или декоративные средства, необычный цвет может не подружиться с вашей внешностью. Из-за этого вы будете чувствовать себя в кадре скованно. Поэтому либо поэксперименируйте немного заранее, чтобы убедиться, что с новыми продуктами все хорошо и они работают на вас, а не против вас, либо воспользуйтесь проверенными приемами и средствами.

Позаботьтесь о себе

Ни один консилер, ни один тон не будет смотреться на фото так замечательно, как свежее, отдохнувшее, полное жизненных сил лицо. Поэтому хотя бы за неделю до важной даты особо позаботьтесь о себе. Пересмотрите свою диету в сторону более здоровой, спите достаточно и не забывайте пить воду. Так вы избежите отеков, темных кругов под глазами и потухшего взгляда. Если вы сможете установить такой режим в качестве постоянного, будет еще лучше.

Увлажнение прежде всего

Кроме внутреннего увлажнения, коже нужно еще и наружное. Независимо от типа своей кожи перед нанесением макияжа для съемки очистите ее мягким средством для умывания и нанесите увлажняющий крем. Дайте средству полностью впитаться и только после этого переходите к мейкапу. Крем насытит кожу молекулами воды, сделает ее более эластичной, а заодно поможет отрегулировать выделение кожного сала и, соответственно, обуздать нежелательный блеск.

Откажитесь от тонального крема с SPF

Защита от солнца – это очень важно, особенно если вы отмечаете праздник или делаете фотосет в летний день. Но частицы УФ-фильтра в тональном средстве могут собираться в белесые пятна и разводы, что будет заметно в кадре. Вместо этого воспользуйтесь пудрой для закрепления с SPF, она вас так не подведет.

Держите жирный блеск под контролем

То, что не видно невооруженным глазом, в объективе фотокамеры может сильно бросаться в глаза. Да-да, мы как раз о жирном блеске кожи. В свете вспышек он создает некрасивые блики, которые не всегда удается подретушировать. Чтобы избежать такой проблемы, воспользуйтесь тональным средством, консилером или пудрой со светоотражающими частицами. Также выбирайте матовые румяна и тени. Чем меньше мерцания в жизни, тем меньше лишнего блеска в кадре. Хайлайтер тоже наносите очень осторожно. Положите его только во внутренний уголок глаз, на переносицу, арку Купидона и верхнюю часть скул – буквально по крошечной капле. И, конечно, держите под рукой промокальную бумагу, которой собирайте излишки жира перед тем, как войти в кадр.

Цвет для макияжа, а не макияж для цвета

Слишком интенсивный и яркий или неестественный оттенок косметики может создать неожиданный и нежелательный эффект. Поэтому выбирайте для тонирования и контуринга максимально естественные оттенки. Хорошо растушевывайте все продукты, чтобы они были незаметны на коже и не оставляли видимых линий и переходов. Ваше лицо, шея и декольте должны быть в кадре одинакового цвета.

Когда же доходит до цветных продуктов, таких как тени и помады, помните: тот, кто будет смотреть на фото, должен видеть в первую очередь вас, ваши глаза, а не ваш макияж. Отдавайте предпочтение более нейтральным оттенкам. Яркими делайте только отдельные акценты. Помните также, что слишком темные губы и брови сделают вас старше с виду.

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