Как отрастить здоровые густые волосы: советы японок

Красивые, густые и сильные волосы начинаются с состояния кожи головы. Именно на этом делает акцент японский подход к уходу, который в последнее время все чаще обсуждают бьюти-эксперты.

В Японии мытье волос воспринимают не как обыденную процедуру, а как осознанный ритуал заботы о теле и самочувствии. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Как правильно мыть голову

В японской философии ухода кожу головы нередко сравнивают с почвой. Логика проста: если "почва" хорошо очищена, насыщена кислородом и получает должный уход, тогда и волосы растут крепкими и здоровыми.

С этой точки зрения даже подготовка к мытью имеет значение. Перед тем как намочить волосы, их рекомендуют тщательно расчесать. Это помогает убрать остатки косметики, распутать пряди и одновременно немного стимулировать микроциркуляцию кожи головы. После этого волосы советуют хорошо смочить теплой водой, чтобы размягчить загрязнения и подготовить кожу к очищению шампунем.

Ключевой частью японской техники мытья волос считается массаж кожи головы. После нанесения небольшого количества шампуня его не просто быстро смывают, а уделяют несколько минут тщательному, но деликатному массажу. Делать это можно подушечками пальцев или специальным массажером с мягкими выступами.

Движения должны быть медленными, круговыми и осторожными. Важно не царапать кожу и не дергать волосы. Обычно массаж начинают с области возле шеи и постепенно переходят вверх, к макушке. Именно там сосредоточено много нервных окончаний, а стимуляция этой зоны помогает улучшить кровообращение.

Уход за волосами

Японский подход к мытью волос базируется на деликатности. Прежде всего речь идет о температуре воды. Горячей воды в таком уходе избегают, ведь она может пересушивать кожу головы, провоцировать раздражение и ослаблять волосы. Вместо этого используют теплую воду, комфортную для кожи.

Также важно очень тщательно смывать шампунь. Если на волосах или коже головы остаются остатки средств, они могут утяжелять пряди и вызывать дискомфорт.

После мытья волос тоже не советуют тереть обычным полотенцем. Его лишь осторожно промокают, убирая лишнюю влагу. Для этого часто используют мягкую хлопчатобумажную ткань, одноразовое полотенце или специальное бамбуковое полотенце. Такой способ помогает меньше травмировать волосы, сохранить гладкость и уменьшить ломкость.

Почему важно регулярно расчесывать волосы

Еще одна привычка, которую японки считают полезной для волос, – регулярное и тщательное расчесывание. Правильное расчесывание также стимулирует кожу головы и помогает равномерно распределить естественный себум по длине волос.

Благодаря этому волосы получают естественную защиту, лучше блестят. Конечно, и здесь важна деликатность: расчесывание не должно быть резким или травматичным, особенно если волосы ослаблены или склонны к ломкости.

Натуральные масла как часть ухода

Японский уход за волосами часто дополняют натуральными маслами. Одним из самых известных является масло камелии, которое в Японии используют уже много лет. Его ценят за способность сглаживать волосы, придавать им блеск и делать пряди более мягкими.

Масла могут хорошо поддерживать общее состояние длины. Особенно это касается сухих, тусклых или поврежденных волос, которые нуждаются в дополнительном питании.

Одна из главных особенностей японской техники мытья волос заключается в том, что она не дает мгновенного результата. Эффект накапливается постепенно. Волосы не станут гуще за несколько дней, но регулярный массаж, деликатное мытье, правильная сушка и внимательный уход за кожей головы со временем могут действительно улучшить их состояние.

