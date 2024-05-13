Как необходимо изменить макияж в соответствии с возрастом: уловки от профессионалов

С возрастом правильно будет немножко менять свой макияж, адаптируясь к естественным изменениям внешности. Например, визажисты рекомендуют уделять больше внимания увлажнению и не стесняться добавлять немного больше цвета.

Но на этом макияжные лайфхаки для зрелых женщин не заканчиваются. OBOZ.UA собрал советы для разных зон лица, которые помогут создать более эффектный образ.

Тональная основа

Зрелая кожа более подвержена обезвоживанию, потере эластичности, пигментации и появлению темных пятен. Чтобы восстановить сияние и сохранить упругость, замените тональную основу с полным покрытием на основу с элементами ухода. Присмотритесь к жидким формулам, обеспечивающим прозрачное или среднее покрытие с мягким сиянием. Наносите продукт бережно или только на те зоны, где он действительно нужен. Если вам не нужно, чтобы макияж держался несколько часов, ограничитесь только увлажняющим кремом. Здорового сияния лицу придаст масло для кожи.

Маскирование недостатков

Хороший консилер поможет замаскировать темные пятна, стереть круги под глазами и осветить цвет лица. Хитрость заключается в том, чтобы найти средство с тающей на коже формулой, которая, соответственно, не собирается в складки и морщины. Если вы используете пудру, наносите ее пушистой кистью, а не пуховкой, это обеспечит эффект легкости и сияния.

Глаза

Какую бы технику вы ни предпочитали, обязательно перед нанесением теней применяйте праймер. Он поможет разгладить кожу и создаст нейтральную основу для пигментированного продукта. Что касается самих теней, то матовые и сатиновые текстуры с меньшей вероятностью будут подчеркивать линии на коже. Но избегайте ультраматовых текстур, они могут прибавлять возраста.

Попробуйте поэкспериментировать с мерцающими тенями. Добавьте немного блеска во внутренний уголок глаза или наносите чуть-чуть шимерного продукта поверх подводки, чтобы создать привлекательный акцент. Для более мягкого образа замените черный лайнер коричневым или серым.

Щеки

Чтобы создать здоровый цвет лица, используйте кремовые румяна. Мягкая, блестящая текстура легко растушевывается и не требует дополнительного использования хайлайтера. Румянец должен визуально "поднимать" щеки, поэтому выбирайте более теплые тона для придания себе сияния и наносите их не на яблочки щек, а на самую высокую точку скулы.

Губы

Существует множество цветов и текстур помад, и вы точно найдете что-то именно для себя. Если вы любите матовые или сильнопигментированные помады, не забывайте увлажнять губы перед нанесением, чтобы они не отслаивались. Чтобы избежать растекания помады, перед тем, как воспользоваться ею, нанесите карандаш такого же оттенка или немного светлее, чтобы создать барьер, за который продукт точно не выйдет.

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