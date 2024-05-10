Как определить лучшую форму бровей под форму лица

Форма бровей важна не только для совершенного макияжа. Она придает лицу определенное выражение и может выгодно подчеркнуть его лучшие черты.

Но для этого нужно правильно сформировать брови. Как это сделать, знают профессиональные визажисты и бровисты. OBOZ.UA поинтересовался их советами.

Одной из самых распространенных ошибок, которую допускают женщины, создавая для себя линию брови, это незнание того, где она должна начинаться, загибаться и заканчиваться. Чтобы определить эти точки, возьмите любой косметический карандаш или кисточку для макияжа.

Приложите карандаш к крылу носа таким образом, чтобы он проходил через внутренний угол глаза. Там, где он коснется линии брови и должны начинаться волоски.

Затем переместите его так, чтобы он проходил через центр глаза. Так вы найдете самую высокую точку брови.

Далее, держа карандаш у носа, проведите его через наружный угол глаза. Таким образом, вы определите, где должен заканчиваться хвостик брови.

Но не забудьте и учесть форму своего лица. Брови должны гармонировать с ними. Золотое правило – выбирайте форму бровей, противоположную форме вашего лица. К примеру, если у вас вытянутое лицо, вы должны выбрать низкую дугу и прямые удлиненные брови, чтобы добавить ширины вашему лицу. Вот что советуют выбирать профессионалы для разных форм.

Круглое лицо – высокая изогнутая бровь, которая открывает взгляд и помогает сузить и удлинить лицо.

Вытянутое лицо – брови должны быть расположены довольно низко, лучше выбирать прямую форму и делать их достаточно длинными.

Квадратное лицо – для смягчения такой формы выбирайте дуги с плавным изгибом, избегайте острых и наклонных бровей.

Прямоугольное лицо – сильную линию подбородка при удлиненной форме лица в целом сбалансируют мягкие и слегка изогнутые дуги.

Треугольное лицо – для такой формы лучше подойдут объемные и широкие брови с выраженным изгибом и широким кончиком, наклоненным вниз, посадка бровей должна быть низкой.

Лицо сердечком – брови должны быть широкими и пышными, при этом дуги нужно формировать с закругленным мягким изгибом.

Ромбовидное лицо – такая форма тоже нуждается в закругленных бровях, следует избегать слишком графичных и четких дуг, придайте им максимально естественный вид.

Овальное лицо – дуга брови должна начинаться и заканчиваться на одном уровне, выбирать следует естественную форму с мягким, но выраженным изгибом.

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