Как наносить румяна, чтобы подтянуть лицо: секретный трюк

Обычно мы боремся с темными кругами под глазами с помощью консилера, однако это не единственный трюк в макияже, который поможет решить эту проблему. Правильная техника нанесения румян позволит скрыть следы недоспанной ночи, а заодно и подтянуть лицо.

Техника эта имеет название Under Eye Blush. Как и большинство ярких макияжных трендов, она пришла из TikTok. Как правильно ею пользоваться, рассказало издание Myself.

Что такое Under Eye Blush?

Under Eye Blush – это техника нанесения, при которой румяна кладут не на скулы, а чуть выше. Обычно продукт располагают по центру под глазами и растушевывают до внешних уголков глаз или даже немного дальше.

На первый взгляд это может показаться странным или даже неправильным. Но если присмотреться, такое расположение имеет смысл: во-первых, более высокая позиция румян делает лицо более подтянутым, создавая эффект лифтинга. Во-вторых, теплый оттенок помогает нейтрализовать синюшные тени под глазами.

Важные нюансы

Особенно этот трюк подойдет тем, у кого тени вокруг глаз заметно выражены. Порой в таких случаях не спасает даже очень плотный консилер с аналогичного цвета пудрой. В таком случае румяна могут сработать и как цветокорректор.

Для нейтрализации темных кругов лучше выбирать розовые, коралловые или персиковые тона румян. Впрочем, какой бы цвет вы ни взяли, продукт должен быть без шиммера в составе. Мелкие блестки имеют способность забиваться в складки кожи и могут нежелательным образом подчеркнуть мелкие морщинки под глазами.

Как воссоздать этот модный мейкап

Подготовка кожи. Сначала накрасьтесь как обычно. Чтобы макияж был сияющим и не ложился пятнами, начните с увлажняющего крема. Затем выровняйте тон тинтом или легкой основой и точечно замаскируйте темные круги консилером. Но будьте осторожны: не переборщите. Слишком много консилера сделает макияж тяжелым, тогда как кожа под глазами должна выглядеть ровной, но не "заштукатуренной".

Следующий шаг – главный для этой техники. Нанесите румяна под глаза и мягко двигайтесь кисточкой, растушевывая их вверх к вискам. Тщательно распределяйте продукт, чтобы получился плавный переход. Для этого лучше всего подойдут кремовые текстуры. Чтобы результат был максимально естественным, можно дополнительно пройтись по контурам кистью с остатками тонального крема. Для стойкости зафиксируйте кремовый продукт тонким слоем сухих румян похожего оттенка. Завершение макияжа. Чтобы образ не выглядел слишком ярким из-за акцентных румян, остальной макияж стоит оставить сдержанным. Немного туши и геля для бровей будет достаточно, чтобы подчеркнуть взгляд. Цвет губ подберите в тон к румянам или оставьте нейтральным (нюдовым). Капля хайлайтера на скулах, под бровями и над губой усилит естественную свежесть вашего образа.

