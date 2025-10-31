Как накрасить ресницы без комочков: лайфхак, который навсегда изменит ваш макияж

Каких только форм щеточек для туши не встретишь в стандартных упаковках косметики для ресниц. С ворсом или силиконовыми щетинками, с изгибами и дополнительными секциями, прямые и изогнутые – ни одна из них не помогла избавиться от одной из главных неприятностей макияжа – комкования туши.

Впрочем, как пишет издание Elle, судя по всему идеальная щеточка для туши все же появилась. Производители уверяют, что она идеально справляется и с верхними, и с нижними ресницами, наносит оптимальное количество продукта еще и безупречно прочесывает волоски, делая их разделенными и пушистыми.

Новая кисть для ресниц больше всего похожа именно на кисть, а не на щеточку. Она имеет плоские щетинки, расположенные в форме веера, которые прикреплены к тонкой ручке. Этим инструментом можно наносить только тушь – для румян или помады он не подойдет.

Чтобы воспользоваться кисточкой Lash Fan Brush, сначала надо нанести на нее тушь стандартной щеточкой, которая есть в каждом тюбике. Этот промежуточный этап вдобавок поможет снять излишек продукта.

Далее приложите ворсинки кисточки к корням ресниц и проведите инструментом до кончиков. Он равномерно распределит тушь без комочков и прочешет волоски. Такой метод помогает наносить продукт более точно и уменьшает риск размазать его по коже.

Использовать такой инструмент можно с любой тушью. Еще один большой плюс кисточки в том, что ее можно легко мыть, что делает ее значительно более гигиеничной, чем стандартная щеточка.

