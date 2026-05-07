Как мгновенно подтянуть лицо: звездный трюк

В Голливуде существует немало бьюти-секретов, но не все они требуют дорогих процедур или вмешательств. Один из самых простых трюков для мгновенного визуального лифтинга показала Энн Хэтэуэй. Секрет заключается не в косметологии, а в правильной укладке волос.

Благодаря двум маленьким косичкам, спрятанным под верхним слоем волос, лицо может стать свежее, а взгляд – более открытым. Такой эффект не заменяет профессиональных процедур, но хорошо работает как быстрый прием перед важным событием или фотосессией, информирует Myself.

Когда актрисы появляются на красной дорожке с идеальным тоном лица, сиянием кожи и свежим видом, часто сразу возникают предположения о косметологических процедурах. Но в случае с образом Энн Хэтэуэй секрет оказался значительно проще.

Лифтинг-эффект создается благодаря прическе. Вместе со своим стилистом актриса показала в Instagram, что под верхним слоем волос у висков заплетают две маленькие тугие косички.

Затем эти косички оттягивают назад и незаметно фиксируют в волосах. Благодаря этому кожа у висков слегка натягивается, а лицо визуально становится более подтянутым. Секрет трюка – в оптической иллюзии. Две маленькие косички создают легкое натяжение в зоне у висков.

Этот способ достаточно прост, поэтому его можно попробовать дома без помощи стилиста.

Сначала сделайте пробор посередине. Также можно выбрать легкий боковой пробор, но важно, чтобы сверху оставалось достаточно волос для маскировки косичек. Затем отделите возле обоих висков по тонкой пряди. Их лучше брать не просто у самой линии роста волос, а на несколько сантиметров ближе к затылку. Каждую прядь заплетите в тугую маленькую косичку. Резинкой ее лучше не завязывать, так как она может быть заметной в готовой прическе. После этого оттяните косички назад и закрепите их заколкой на затылке. Важно делать это аккуратно, чтобы натяжение было ощутимым, но не болезненным. Остальные волосы можно оставить распущенными или уложить в прическу на свой вкус.

Такой трюк лучше всего работает с распущенными волосами, волнами, гладкой укладкой или прическами, где верхний слой волос может скрыть косички.

Главное – не затягивать волосы слишком сильно. Лифтинг должен быть легким и комфортным, без боли и сильного нажима на кожу головы.

