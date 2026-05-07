Как мгновенно подтянуть лицо: звездный трюк
В Голливуде существует немало бьюти-секретов, но не все они требуют дорогих процедур или вмешательств. Один из самых простых трюков для мгновенного визуального лифтинга показала Энн Хэтэуэй. Секрет заключается не в косметологии, а в правильной укладке волос.
Благодаря двум маленьким косичкам, спрятанным под верхним слоем волос, лицо может стать свежее, а взгляд – более открытым. Такой эффект не заменяет профессиональных процедур, но хорошо работает как быстрый прием перед важным событием или фотосессией, информирует Myself.
Когда актрисы появляются на красной дорожке с идеальным тоном лица, сиянием кожи и свежим видом, часто сразу возникают предположения о косметологических процедурах. Но в случае с образом Энн Хэтэуэй секрет оказался значительно проще.
Лифтинг-эффект создается благодаря прическе. Вместе со своим стилистом актриса показала в Instagram, что под верхним слоем волос у висков заплетают две маленькие тугие косички.
Затем эти косички оттягивают назад и незаметно фиксируют в волосах. Благодаря этому кожа у висков слегка натягивается, а лицо визуально становится более подтянутым. Секрет трюка – в оптической иллюзии. Две маленькие косички создают легкое натяжение в зоне у висков.
Этот способ достаточно прост, поэтому его можно попробовать дома без помощи стилиста.
- Сначала сделайте пробор посередине. Также можно выбрать легкий боковой пробор, но важно, чтобы сверху оставалось достаточно волос для маскировки косичек.
- Затем отделите возле обоих висков по тонкой пряди. Их лучше брать не просто у самой линии роста волос, а на несколько сантиметров ближе к затылку.
- Каждую прядь заплетите в тугую маленькую косичку. Резинкой ее лучше не завязывать, так как она может быть заметной в готовой прическе.
- После этого оттяните косички назад и закрепите их заколкой на затылке. Важно делать это аккуратно, чтобы натяжение было ощутимым, но не болезненным.
- Остальные волосы можно оставить распущенными или уложить в прическу на свой вкус.
Такой трюк лучше всего работает с распущенными волосами, волнами, гладкой укладкой или прическами, где верхний слой волос может скрыть косички.
Главное – не затягивать волосы слишком сильно. Лифтинг должен быть легким и комфортным, без боли и сильного нажима на кожу головы.
