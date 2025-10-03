Как мгновенно подтянуть лицо: куда нанести консилер

Консилер – настоящая волшебная палочка в макияже. Он способен замаскировать бессонную ночь, скрыть несовершенства и осветлить тусклые участки кожи. Но если наносить его правильно, консилер может не только выровнять тон, но и мгновенно придать лицу лифтинговый эффект.

Консилер способен подчеркнуть скулы, открыть взгляд и создать впечатление свежести. Профессиональные визажисты поделились секретами, как и куда наносить этот продукт, чтобы он работал на пользу.

Консилер или тональная основа – что первое

"Я всегда советую сначала наносить тон, а уже потом корректировать зоны, которые остались проблемными консилером. Это позволяет использовать меньше продукта и избежать перегрузки кожи", – объяснила Лекс Смит, эксперт бренда Tarte Cosmetics.

Как наносить под глазами для лифтинг-эффекта

"Наносите консилер по направлению вверх, сосредотачиваясь на внутреннем и внешнем уголках глаза", – советует Ти Купер, визажист из Нью-Йорка и основательница Major Face. – "Не нужно покрывать все пространство под глазами: точечно наносите только на зоны с выраженным потемнением и растушевывайте наружу. Так вы получите свежий, подтянутый взгляд без эффекта маски".

Наносите средство по направлению вверх – на внутренний и внешний углы глаза, а затем растушевывайте. Такой прием мгновенно открывает взгляд и визуально подтягивает лицо.

Где использовать консилер

Возле уголков губ

Тени вокруг рта часто незаметны, но именно они могут "опускать" черты лица. Легкая коррекция консилером в этой зоне освежит улыбку и сделает лицо более молодым.

Под скулами

Немного консилера под румянами или бронзером создает эффект подтянутости. Это как бы "мягкое контурирование", которое подчеркивает форму щек без тяжелых скульпторов.

На веках

С возрастом кожа на веках становится тоньше, появляются сосуды или дисколорация. Нанесенный тонкий слой консилера выровняет оттенок и станет идеальной базой под тени.

Вдоль носа

Легкое высветление консилером центра носа работает как "обратный контуринг" – подчеркивает его форму и освежает лицо. Также можно замаскировать тени возле крыльев носа.

Под бровями

Капля консилера под внешним краем брови мгновенно "поднимает" взгляд и делает глаза более выразительными.

На ушах

Этот прием кажется непривычным, но он выручает, если есть покраснения или пятна на ушках. Особенно актуально, когда волосы собраны или сделана короткая стрижка: макияж выглядит гармоничнее и аккуратнее.

"Вместо того, чтобы наносить консилер напрямую на кожу, сначала выложите его на руку – так продукт согреется и лучше растушевывается. Для нанесения используйте небольшую пушистую кисть, похожую на ту, что для теней. Легкими круговыми движениями растушевывайте продукт – так он ложится наиболее естественно и не собирается в морщинах", – советует эксперт Дрита Палевич.

