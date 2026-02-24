Какие цвета волос 'захватят' весну 2026 года: топ 4

Весна 2026 года делает ставку не на радикальные изменения, а на изысканную естественность. В тренде – многомерные оттенки, мягкий свет в волосах и эффект "дорогого" цвета без перегрузки окрашиванием.

Главная идея сезона – подчеркнуть индивидуальность, а не полностью менять внешность. Эксперты рассказали об оттенках, которые весной 2026 года станут фаворитами салонов.

Hamptons Blonde – теплый "солнечный" блонд теплый "солнечный" блонд

Этот оттенок – золотая середина между пляжным блондом и гламурным голливудским. Hamptons Blonde – кремовый, маслянистый блонд с медовыми подтонами. Это как будто волосы естественно выгорели под мягким весенним солнцем.

Нью-йоркский стилист Роджерио Кавалканте объяснил: "Это оттенок, который кажется солнечным и мягким, но никогда – ледяным или слишком ярким".

Колорист Тиффани Ричардс советует тем, кто зиму провел с более темными корнями, попросить у мастера легкое осветление с теплым золотым оттенком – это добавит сияния без резкого контраста.

Dimensional Cocoa – многомерный какао-оттенок

Для тех, кто не хочет становиться блондинкой, весна 2026 предлагает глубокий, глянцевый брюнет с какао- или эспрессо-подтоном. На первый взгляд цвет кажется однородным, но в движении волос заметны мягкие переливы света.

Этот вариант не требует сложного мелирования, однако обязательным является финальный глянец – именно блеск создает эффект "тихой роскоши". Оттенок подойдет тем, кто хочет сдержанный, но статусный образ.

Клубнично-бежевый

Этот оттенок балансирует между нежной медью и теплым золотом. Strawberry Beige – это приглушенный, "землистый" медный с нотками персика и легкого розового отблеска.

Колорист Крамер описывает его так: "Мягкое золото, смешанное с персиком и легким намеком на розовый тон".

Главное – не переборщить с красным пигментом.

Desert Caramel – пустынная карамель

Desert Caramel – это сочетание света блонда и легкости натурального бежа. Оттенок подходит тем, кто хочет минимального ухода, но не готов отказываться от светлых акцентов.

Колорист Элизабет Лири отмечает: "Клиенты стремятся к цвету, который не требует постоянного обновления".

Специалисты советуют поднимать базу максимум на один-два тона, добавляя тонкие карамельные акценты и завершая процедуру глосом. Это больше про усиление естественного оттенка, чем про радикальную трансформацию.

