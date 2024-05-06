Как изменить форму лица с помощью румян: простой лайфхак

Обычно для коррекции формы лица мы используем такое средство для макияжа, как скульптор. Но бьюти-блогеры убеждают, с этим прекрасно справятся и румяна.

Мастеркласс, как сделать это правильно, дала для своих подписчиков в TikTok блогерка и профессиональная визажистка @elenarachitskaya. Она показала пять способов нанесения румян, которые помогут зрительно изменить форму лица нужным именно вам образом. Всё зависит от того, куда вы нанесете продукт.

Удлинение

Чтобы сделать лицо визуально длиннее, наносите румяна на выступ скулы – почти под глаз. Когда вы растушуете продукт, сразу увидите эффект сужения и удлинения.

Укорочение

Если ваша задача – сделать форму лица более круглой, тогда опуститесь немного ниже. Примените румяна на "яблочках" щек, то есть чуть ниже выступа скулы.

Подчеркивание скул

Тем, кто хочет подчеркнуть выразительность скул, не обязательно пополнять свою косметичку отдельно скульптором или бронзером. Нанесите немножко румян во впадину под скуловой костью.

Придание объема

Если вы хотите сделать щеки визуально полнее, возьмите румяна и нарисуйте ими под впадиной скулы четыре точки в форме квадрата. Хорошо все растушуйте и любуйтесь результатом. "Понятия не имею, как работает этот лайфхак", – призналась визажистка, но продемонстрировала впечатляющий эффект приема. Он вдобавок смягчает линию подбородка.

Загар

Кстати, бронзер также не единственное средство, которое может придать лицу вид поцелованного солнцем. Нанесите ваши любимые румяна под глаза и переносицу – в те места, которые загорают первыми. Ваш вид моментально станет более свежим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех лайфхаках макияжа, которые сделают более привлекательной любую женщину.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.