Как Инь и Янь. Ведущие Петра Меде и Малин Акерман вышли на сцену гранд-финала Евровидения 2024 в контрастных образах

Ведущие Евровидение 2024, актриса Малин Акерман и комик Петра Меде, вышли на сцену гранд-финала в костюмах, напоминающих Инь и Янь. Несмотря на то, что в полуфиналах зрители могли увидеть звезды в ярких нарядах, для завершающего шоу они выбрали более сдержанные образы.

В частности, Малин сияла перед камерами в белом макси платье с вырезом, благодаря которому виднелись белые каблуки актрисы. Декольте знаменитости украсил асимметричный вырез.

К образу Акерман добавила серебряные аксессуары – блестящие серьги и кольца, прекрасно подходившие ее французскому маникюру. Кроме того, звезда сделала легкие волны с пробором посередине, а в качестве макияжа выбрала темный смоки-айс.

Петра Меде, в свою очередь, оделась в черное кожаное платье с акцентными золотыми пуговицами. Ее одежда была более сдержанной и дерзкой благодаря своей текстуре и дизайну.

Комик также выбрала массивный золотой браслет вместе с похожими серьгами, а на руках знаменитости переливались золотые кольца. Прическа Петры представляла собой распущенные волосы с пробором набок.

Для оглашения результатов песенного конкурса звезды решили изменить образы, соблюдая контраст. Малин Акерман вышла на сцену в серебряном платье на бретельках с глубоким декольте. Ее коллега Петра Меде надела золотое платье с вырезами на длинных рукавах.

Напомним, для первого полуфинала ведущие Евровидения 2024 нарядили яркие брючные костюмы, которые символизировали цвета конкурса. Что означала палитра этого года – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об образах Малин Акерман и Петры Меде во втором полуфинале песенного конкурса: обтягивающее мини и роскошное макси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!