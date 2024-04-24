Как распознать, что ваша уходовая косметика испортилась: ключевой признак

Уходовая косметика может стать опасной, если пренебрегать правилами ее хранения. Если ваши полки или косметички заполнены наполовину использованными средствами, важно регулярно проверять срок годности.

Однако эксперты говорят, что дата конечного использования – не гарантия того, что продукт не испортится быстрее. Существует простой способ определить, можно ли и дальше использовать уходовые средства.

Специалисты Kiehl's Skincare рассказали, что есть один признак, на который вы всегда должны обращать внимание, чтобы проверить, истек ли срок годности косметических средств.

Средства медленно разрушаются с течением времени, даже если их правильно хранить. Срок годности зависит не только от ингредиентов и консервантов в составе, но и в качестве упаковки.

Эксперты говорят, что признаком просроченного продукта является то, что он вдруг начинает провоцировать зуд после нанесения – особенно если побочных эффектов не было раньше.

"Если у вас вдруг начался зуд от средства, открытого в течение некоторого времени, следует немедленно его выбросить и тщательно очистить кожу", – подчеркнули специалисты.

На этикетке следует найти раздел POA (period after opening, период после открытия) – там обычно содержатся предупреждения об истечении срока годности продукта за шесть или двенадцать месяцев.

Если на этикетке нет оговорок POA и вы не чувствуете зуда, Kiehl's советует внимательно осмотреть средство и обратить внимание на следующие нюансы:

не изменился ли запах;

не стал ли цвет другим;

не изменилась ли текстура.

Если ответ "да" на любой из этих вопросов – пора это средство выбросить.

Использовать продукты с истекшим сроком годности опасно.

"Во-первых, они не будут столь эффективны. Активные ингредиенты со временем разрушаются, и химические вещества могут изменить структуру", – подчеркнули косметологи. Например, если у вас есть солнцезащитный крем, срок годности которого истек, он не будет эффективным в защите от солнца, что приведет к ожогам.

Просроченные продукты также будут переполнены бактериями, которые могут повлечь за собой покраснение, сыпь или инфицирование. Если у вас чувствительная кожа, вам следует быть особенно внимательными. Интенсивность реакции зависит также от ингредиентов и индивидуальной чувствительности к ним.

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