Как добавить объема тонким волосам после 40: лучшие прически

С возрастом структура волос часто меняется, они могут становиться тоньше и терять свой естественный прилив энергии, что делает образ менее выразительным. Многие женщины пытаются исправить ситуацию с помощью косметических средств, однако настоящий секрет роскошного вида кроется именно в профессиональной стрижке.

Удачная архитектура прически снимает лишний вес с кончиков и визуально "приподнимает" волосы у корней, добавляя им легкости и здорового движения. Предлагаем рассмотреть шесть вариантов стрижек, которые способны вдохнуть новую жизнь в тонкие волосы, делая их визуально гуще без лишних усилий. Их предложили эксперты SheFinds.

Шег

Стрижка шег является настоящим фаворитом для создания максимального объема благодаря своим рваным и перьевым слоям. Мастер создает каскад прядей, начинающихся от самой макушки, благодаря чему убирается лишний вес, который обычно тянет тонкие волосы вниз. Текстурированные кончики добавляют прическе динамики, делая образ современным и слегка дерзким.

Челка-штора

Удлиненная раздвоенная челка добавляет объема за счет создания мягких слоев вокруг лица, визуально приподнимающих зону макушки. Такие пряди плавно сливаются с основной массой волос, добавляя им легкости и формы. Это идеальный вариант для тех, кто хочет освежить вид, не прибегая к радикальным изменениям длины.

Градуированный боб

Эта вариация боба базируется на коротких неравномерных слоях, которые разбивают монолитный вес волос и придают им естественную упругость. Разная длина прядей предотвращает их слипание, что часто является главной проблемой тонких волос. Стрижка добавляет желаемого объема не только на макушке, но и по бокам и на затылке.

А-силуэтный боб

Стрижка, имеющая более короткий затылок и удлиненные пряди спереди, естественным образом создает эффект "лифтинга". Такой угол среза позволяет волосам выглядеть гуще и плотнее, поскольку основной объем концентрируется сзади, поддерживая передние локоны. Это классический выбор, который выглядит безупречно как на прямых, так и на волнистых волосах.

Вьющийся лоб

Удлиненный боб (лоб) в сочетании с естественными кудрями — это самый простой путь к пышной прическе. Длина до плеч или чуть выше в сочетании с едва заметными слоями заставляет завитки "подпрыгивать" выше, создавая невероятную густоту от корней до кончиков. Даже легкие волны в такой стрижке выглядят значительно объемнее.

Средняя длина с мягкими слоями

Стрижка до плеч с техникой "мягких слоев" позволяет сохранить женственную длину, убирая при этом излишнюю массивность там, где она не нужна. Такой баланс стимулирует подъем средней части волос и корней, создавая эффект естественной полноты. Прическа получается очень универсальной и легко адаптируется к любому типу лица.

