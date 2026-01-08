Как делать макияж, чтобы не подчеркивать морщины: гениальный лайфхак

Плотные тональные средства и консилеры нередко подчеркивают морщины и тонкие линии. С возрастом кожа становится суше, и макияж может казаться тяжелым и неестественным. Именно поэтому всё больше женщин ищут способы создания качественной основы без избытка косметики.

Известной визажистке Кэти Джейн Хьюз удалось найти простой прием, который уже называют гениальным. Детали рассказало издание Express.

С возрастом тональные основы и консилеры начинают ложиться на кожу иначе. Вместо увлажненного, наполненного вида они могут подчеркивать текстуру кожи, оседать в морщинах и создавать эффект сухости. Особенно это заметно в зоне носа, вокруг рта и глаз.

Известный визажист Кэти Джейн Хьюз поделилась в TikTok техникой, которую сама называет "лучшим трюком, которому только может научить". По ее словам, секрет идеального покрытия заключается не в количестве продукта, а в том, как именно вы наносите консилер или тон.

"Этот трюк касается консилера или тонального крема. Самый главный совет – подготовить кисть", – объясняет она.

По словам визажистки, набор максимально простой:

плотный консилер;

небольшая кисть для консилера или даже кисть для теней.

Перед макияжем эксперт советует очистить лицо с помощью тканевой салфетки или полотенца – это поможет мягко отшелушить кожу.

Далее нужно нанести немного консилера на тыльную сторону ладони, "вмять" ворс кисти в продукт, пока на руке почти не останется косметики и легкими движениями распределять средство по тем участкам лица, где требуется покрытие.

Такой способ позволяет создать максимально тонкий слой без эффекта маски.

Кэти Джейн Хьюз отмечает, что техника особенно хорошо работает для маскировки покраснений, неровного тона, обесцвечивания кожи вокруг носа и рта.

Кстати, если наносить плотный тон вокруг носа, он, наоборот, будет быстрее собираться в складках.

Тонкий, почти незаметный слой продукта, нанесенный правильно подготовленной кистью, способен дать значительно лучший результат, чем плотное покрытие. Именно этот подход и делает кожу свежей, сияющей и визуально моложе.

