Как часто делать стрижку, чтобы волосы были здоровыми: есть несколько правил

В мире красоты и стиля есть золотое правило, которым часто пренебрегают: регулярная стрижка – это главный залог здоровых и ухоженных волос. Но как часто нам на самом деле надо обращаться к парикмахеру, чтобы найти идеальный баланс между длиной, стилем и здоровьем?

Действенные советы по этому поводу могут дать профессиональные парикмахеры. Поэтому издание Myself обратилось к ним за этими рекомендациями. Конечно, частота стрижки волос должна определяться под конкретные запросы, стрижки и состояние шевелюры. Вот на что стоит ориентироваться.

Если у вас секущиеся кончики

Секущиеся кончики – это проблема, знакомая каждому. Как бы тщательно мы ни ухаживали за волосами, они все равно рано или поздно появляются из-за горячих укладок, трения об одежду или солнечного света. Главная беда в том, что если вовремя не срезать расщепленные края, они постепенно "поползут" вверх. Даже лучшие средства против посеченности лишь временно склеивают волосы, но не лечат их. Единственный выход – визит к мастеру, как только вы заметили проблему. И чем быстрее, тем лучше.

Если у вас длинные волосы

Длинные локоны обычно требуют меньше внимания парикмахера. Визита раз в восемь-двенадцать недель обычно достаточно, чтобы подровнять кончики и предотвратить их разрушение. При этом чрезвычайно важно ухаживать за волосами дома, чтобы они оставались крепкими по всей длине.

Если у вас окрашенные волосы

Здесь все зависит от выбранного цвета. Если это чистый блонд или очень темные оттенки, лучше заглядывать в салон каждые четыре-шесть недель, чтобы освежить корни. В случае с легким мелированием или омбре интервал может быть больше – где-то раз в восемь недель.

Если вы носите каскадную стрижку

Это наиболее универсальный с точки зрения частоты стрижки вариант. Длинные волосы, подстриженные слоями (каскадом) отрастают достаточно равномерно, а секущиеся кончики на них заметны не так сильно. Поэтому визита к мастеру раз в шесть-восемь недель вполне хватит. В течение этого периода образ будет оставаться свежим без лишних усилий.

Если у вас есть челка

Любительницам челки знаком этот неприятный момент, когда волосы начинают лезть в глаза и ужасно раздражать. Поэтому обладательницам причесок с челкой придется видеться с парикмахером раз в четыре недели, чтобы держать ее под контролем.

Если у вас вьющиеся волосы

Кудри визуально растут медленнее и дольше держат форму благодаря своей упругости. Обычно достаточно подстригаться раз в десять-двенадцать недель, чтобы сохранить красивую форму завитков и укрепить структуру волос.

Если у вас стрижка пикси

С ультракоротким пикси все гораздо строже: такая стрижка теряет вид очень быстро. Чтобы сохранить ее форму и всегда выглядеть опрятно, стоит посещать своего мастера хотя бы раз в три недели.

