Как быстро замаскировать отросший маникюр: простой трюк

Гелевый маникюр ценится за стойкость и ухоженный вид, который может сохраняться несколько недель. Однако со временем ногти отрастают, и у основания появляется заметный промежуток.

Именно этот контраст часто портит общее впечатление от маникюра. Не все имеют возможность регулярно обновлять покрытие в салоне каждые две-три недели. В таких случаях на помощь приходят простые способы маскировки отросшей части. Они позволяют быстро освежить вид ногтей и выглядеть аккуратно без лишних затрат времени, пишет myself.

Замаскировать отросший маникюр

Один из самых простых способов скрыть отросшую часть – использовать лак, максимально похожий по цвету на гелевое покрытие. Его можно нанести только на зону у основания ногтя, чтобы сгладить резкий переход. Такой подход помогает сделать отрастание менее заметным и выиграть время до следующего визита в салон.

Альтернативный вариант – полностью перекрыть ноготь новым слоем непрозрачного лака. В этом случае важно равномерно нанести средство от основания к краю, не забывая о боковых сторонах. Завершающий топ обеспечит блеск и более долгий эффект, что визуально обновит маникюр.

Эффект омбре и блестки

Еще один вариант – не скрывать отросший участок, а превратить его в элемент дизайна. Для этого можно использовать лак другого оттенка и создать плавный переход цвета. Такой эффект омбре выглядит современно и делает маникюр более интересным.

Дополнительно можно использовать блестки или хромированное покрытие в зоне перехода. Они отвлекают внимание от отрастания и добавляют ногтям эффектности. В результате маникюр выглядит как продуманный дизайн, а не как временное решение.

Как избежать заметного отрастания

Чтобы в будущем проблема была менее заметной, стоит выбирать более естественные оттенки. Нюдовые или розовые цвета лучше "сливаются" с натуральным ногтем и не создают резкого контраста. Благодаря этому даже через несколько недель маникюр выглядит аккуратно.

Темные и насыщенные цвета, наоборот, подчеркивают отрастание и требуют более частого обновления. Поэтому выбор оттенка может значительно повлиять на то, как долго маникюр будет выглядеть свежим. Правильный подход позволяет сэкономить время и дольше сохранять ухоженный вид ногтей.

