Как быстро сделать целлюлит незаметным: домашний способ

До начала пляжного сезона осталось не так много времени, поэтому многие женщины начинают беспокоиться о гладкости кожи на ягодицах и бедрах, чтобы иметь наилучший вид в купальнике. К счастью, позаботиться об этих участках можно даже в домашних условиях.

Как сделать это правильно и какие эффективные косметические средства лучше выбирать, разбиралось издание Interia Kobieta. Совсем немножко усилий и вы сможете с гордостью открывать ноги и быть настоящей королевой пляжа.

Что такое целлюлит

В осенне-зимний период мы меньше двигаемся и больше радуем себя дополнительными калориями, из-за чего кожа на бедрах становится более бугристой. Важно помнить, что так называемый целлюлит – это не болезнь, а естественное состояние женского тела, которое возникает из-за особенностей строения подкожной ткани и гормональных изменений. Эта особенность возникает независимо от телосложения и веса женщины. Поэтому бороться с целлюлитом стоит, только если у вас есть на это желание. Вреда здоровью он не несет и даже рассматривается как вторичный половой признак.

Если вы все же хотите поработать над своим внешним видом, существуют дешевые и неинвазивные методы, способные быстро продемонстрировать нужные результаты. Главное – регулярность и сочетание уходовых процедур со здоровым питанием и активностью.

Домашние процедуры для упругости тела

Помимо спорта и диеты, неоценимую помощь в борьбе с целлюлитом окажут ежедневные недорогие домашние ритуалы. Вот что вы можете сделать просто у себя дома.

Регулярное использование пилингов – помогает удалить ороговевшие клетки и стимулирует регенерацию, делая кожу гладкой и мягкой. Рекомендуется использовать крупнозернистые средства 2–3 раза в неделю.

Сухой массаж щеткой – прекрасно улучшает кровообращение и стимулирует выработку коллагена. Массаж стоит делать перед ванной, уделяя минимум 5 минут каждой зоне. Уже через несколько недель кожа станет заметно более подтянутой.

Массаж с китайской банкой и маслом – этот метод повышает эластичность кожи и помогает избавиться от целлюлита. Для бедер и ягодиц лучше выбирать силиконовую банку диаметром 8–10 см, выполняя круговые и продольные движения на смазанной маслом коже 2–3 раза в неделю.

Использование укрепляющих бальзамов – ежедневно после душа стоит втирать средства, содержащие компоненты, которые стимулируют синтез эластина и коллагена (витамин Е, коэнзим Q10, кофеин, L-карнитин). Это занимает всего несколько минут, но приносит отличный результат.

Диета для упругих бедер и ягодиц

То, что мы едим, напрямую влияет на наш вид. Питательный рацион, богатый антиоксидантами, поддерживает эластичность кожи. Важно пить достаточно воды ежедневно и придерживаться общих правил здорового питания.

Заменяйте изделия из белой муки цельнозерновыми, употребляйте продукты, которые содержат много ненасыщенных жирных кислот (жирная рыба, орехи, масла холодного отжима, семена чиа) и увеличьте количество овощей и фруктов. При этом по возможности избегайте фастфуда, сладостей, алкоголя и газированных напитков.

