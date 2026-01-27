Как быстро избавиться от отеков под глазами: дешевый способ

Отеки под глазами для многих украинцев давно перестали быть просто косметической проблемой. Ночные воздушные тревоги, сон урывками, бесконечные новости и эмоциональное напряжение – все это отражается на лице уже утром.

Но даже в таких условиях хочется выглядеть хотя бы немного бодрее. Эксперты рассказали о простом и эффективном решении.

Как избавиться от отеков под глазами

Обычный черный или зеленый чай в пакетиках содержит кофеин и антиоксиданты. Кофеин помогает сужать сосуды, уменьшая припухлость, а антиоксиданты успокаивают раздражённую кожу и возвращают ей более свежий вид.

Чтобы быстро избавиться от отеков под глазами, выполните простые шаги:

Возьмите два пакетика черного или зеленого чая (обязательно с кофеином).

Залейте их горячей водой и оставьте на 3–5 минут .

. Достаньте пакетики и охладите в холодильнике не менее 15 минут .

. Лягте или сядьте удобно, закройте глаза и положите пакетики на веки на 10–15 минут.

Бонус-советы для лучшего эффекта

Добавьте огурец. Если хочется еще большего ощущения свежести, положите тонкий кусочек огурца поверх пакетика.

Регулярность имеет значение. Наилучший результат дает применение 2– 3 раза в неделю.

Выпейте стакан воды. Обезвоживание только усиливает отеки, поэтому внутреннее увлажнение не менее важно.

