Их советуют парикмахеры: какие стрижки подходят женщинам 40+

С возрастом волосы меняются. Они могут становиться тоньше, не такими послушными, расти медленнее. Но эти изменения не должны восприниматься как ограничение. Наоборот, именно в 40+ открывается возможность найти идеальную стрижку, которая не только подчеркнет индивидуальность, но и освежит образ, сделает черты лица более выразительными.

Недаром профессиональные парикмахеры советуют обращать внимание на короткие и средние варианты. Эти прически дарят объем, легкость и молодость.

Пикси с боковым пробором

Классика коротких стрижек, которая не выходит из моды. Глубокий боковой пробор добавляет объема в нужных зонах и визуально вытягивает контуры лица. Такой вариант особенно подходит женщинам с тонкими волосами, ведь создает иллюзию густоты.

Боб с четкими линиями

Если хочется оставить немного длины, blunt-bob – отличное решение. Четкий срез на уровне подбородка или чуть ниже делает образ элегантным и современным. Благодаря "весовой линии" стрижка подчеркивает симметрию лица и придает ему четкости.

Итальянский боб

Немного длиннее классического, он выглядит непринужденно и в то же время изысканно. Легкие волны или мягкие завитки добавляют объема, а сама стрижка делает черты лица более мягкими, что особенно актуально после 40.

"Волчица" (wolf cut)

Для тех, кто любит смелые эксперименты. Эта стрижка сочетает слоистость и неформальный стиль, благодаря чему выглядит современно и "молодит". Хорошо подходит тем, кто хочет больше текстуры и движения в волосах.

Текстурированный кроп

Короткая стрижка с мягкими слоями, которая создает динамику и объем в верхней части головы. Она прекрасно маскирует тонкие волосы, добавляя густоты, и выглядит стильно без сложной укладки.

После 40 лет правильная стрижка может стать настоящим "лифтингом" для лица. Парикмахеры советуют ориентироваться на варианты, которые добавляют объема, создают четкие линии или наоборот – мягкие волны, смягчающие черты.

