Их обожали голливудские звезды: шесть 'устаревших' причесок вернулись в моду

Мода циклична, и 2025 год подтверждает это правило: прически, когда-то считавшиеся устаревшими, сегодня снова оказались в центре внимания. Дизайнеры, стилисты и бьюти-эксперты черпают вдохновение из прошлых десятилетий, возвращая стили, которые в свое время покорили звезд кинофильмов и артистов.

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В этом году на первый план выходят прически, в свое время покорившие не только Голливуд, но и сердца миллионов людей. Их носили супермодели, актеры культовых сериалов и поп-звезды, а сейчас эти прически снова становятся must-have для всех, кто следит за модными трендами. Vogue France отмечает, что когда-то все думали, что они останутся в прошлом, однако теперь "устаревшие" дизайны снова напоминают о себе.

1. Стрижка "Рейчел"

Этот многослойный стиль, популяризированный Дженнифер Энистон в сериале "Друзья", снова на пике популярности. Эта винтажная прическа придает легкость и непринужденность образу.

2. Голливудская сушка феном

В 90-х годах это была излюбленная укладка супермоделей, таких как Синди Кроуфорд. Объем XXL, поднятые корни с помощью бигуди и безукоризненно накрученные волосы возвращаются как синоним гламурного и смелого стиля.

3. Рельефные волосы

Хит 2000-х годов, когда-то украшавший образы Бритни Спирс и Кристины Агилеры, снова в моде. Рельеф придает волосам выразительность и текстуру.

4. Глубокий боб

Стильная стрижка, которую Виктория Бекхэм сделала популярной в 2010-х, снова завоевывает сердца. Современное каре с лаконичными линиями – это идеальный выбор для тех, кто стремится к минимализму и элегантности.

5. Пучок из 2000-х

Этот стиль, характерный для эпохи Y2K, вернулся с обновленным шармом. Графический пучок придает образу современности и экспрессивности, позволяя экспериментировать с формами.

6. Каноническая челка

Челка из 90-х – это новый "старый" тренд. Суженный и слегка завитый на бигуди, он придает шарму и делает взгляд более выразительным.

Ранее OBOZ.UA писал, что названа самая модная прическа 2025 года. Классическая челка-шторка осталась в прошлом.

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