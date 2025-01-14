Челка-шторка уже в прошлом: названа самая модная прическа 2025 года

Челка-шторка, которая была популярна в прошлом сезоне, в 2025 году потеряет свою актуальность. Ей на смену придет другая модная прическа, которую уже активно выбирают знаменитости.

Видео дня

Трендом в этом году будет боковая челка, которая пользовалась огромным спросом в 2000-х. Эта ностальгическая прическа фигурировала на модных показах коллекций осень-зима 2024, сообщает французский Vogue.

Челка, зачесанная на бок, демонстрировалась на подиуме таких модных домов, как Max Mara, Fendi и Prada. Более того, такая прическа была замечена у барбадосской певицы Рианны на презентации ее тонального крема Fenty Beauty Soft'lit Naturally Luminous Longwear Foundation.

Также в прошлом году такой боковой пробор носили британская певица Дуа Липа и актриса Зендея.

Челка на бок подходит женщинам с овальной и круглой формами лица, ведь она помогает сбалансировать и смягчить черты. Более того, укладывать стильную прическу проще и быстрее, чем челку-шторку. Укладывать такую прическу довольно просто. Необходимо высушить корни волос, придав им объем и зафиксировав спреем или лаком, после чего при помощи круглой щетки сформировать нужную форму.

Ранее OBOZ.UZ писал про пять обувных трендов, которые будут модными в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!