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Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Елена Былим
Lady Oboz
3 минуты
288
Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Летом наступает время для легкости, цвета и ощущения свободы, которое хочется передать в каждой детали образа, даже в маникюре. Если вы давно мечтали попробовать что-то новое, яркое или просто свежее - самое время.

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Летний маникюр этого сезона поражает многообразием: от пастельных оттенков до смелых тропических мотивов. Он может быть утонченным и сдержанным, как теплый песок на пляже, или веселым и креативным, как коктейль на побережье. И независимо от того, на отдыхе ли вы на отдыхе или просто мечтаете о нем - стильные ногти легко создадут настроение лета.

В этой подборке OBOZ.UA собрал семь лучших вариантов идеального маникюра на лето, который станет продолжением вашего отпускного вайба.

Яркие ногти и фрукты и фрукты

Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Яркие цвета и фруктовые узоры - идеальный выбор для тех, кто хочет добавить в свой образ немного веселья и беззаботности. Такой маникюр позволяет совместить несколько летних элементов: сочные апельсины, арбузы, киви или ананасы на фоне цветных ногтей. Это не только модно, но и мгновенно создает ощущение отдыха у моря. Каждый ноготь становится отдельной историей лета - яркой, теплой и вкусной.

Морские акценты на ногтях

Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Это отличный способ окунуться в ощущение отпуска даже до его начала. Рисунки с пальмами, ракушками, рыбками и солнцем добавляют легкости и летнего настроения. Такой дизайн прекрасно сочетается с бирюзовыми, песочными и коралловыми оттенками, которые напоминают о море и пляже. Он идеально подходит как для отдыха, так и для городского лета, добавляя образу свежести и оригинальности.

Белый и бежевый маникюр в белом и бежевом цвете

Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Это воплощение элегантности и универсальности на лето. Эти оттенки прекрасно подчеркивают загар и подходят к любому образу - от пляжного до вечернего. Такой маникюр легко дополнить минималистичным дизайном: тонкими линиями, блестками или перламутром. Это идеальный выбор для тех, кто любит сдержанную классику с легким летним акцентом.

Аквамариновый маникюр

Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Это настоящий must-have лета для тех, кто мечтает о море. Этот оттенок напоминает волны, ласковый бриз и чистое побережье, создавая ощущение отпуска даже в городе. Его можно сочетать с белыми или серебристыми деталями, чтобы подчеркнуть глубину цвета. Аквамарин идеально подходит как к коротким, так и к длинным ногтям, добавляя образу свежести и легкости.

Пастельные ногти в пастельных тонах

Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Это нежный и утонченный вариант для летнего маникюра, который никогда не выходит из моды. Светло-розовый, голубой, лавандовый или мятный - каждый из этих оттенков добавляет образу легкости и романтики. Такой маникюр идеально подходит как для повседневной носки, так и для летних праздников или отпуска. Пастель легко комбинируется между собой, поэтому можно создать деликатный градиент или микс нескольких цветов для большей выразительности.

Акварельный маникюр

Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Он нежный и воздушный, будто на ногтях нарисованы легкие разводы акварельных красок. Этот стиль позволяет сочетать различные пастельные оттенки, создавая плавные переходы и абстрактные рисунки. Он идеально подходит для летнего сезона, добавляя образу свежести и артистичности. Акварельный дизайн выглядит очень естественно и при этом достаточно уникально, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет выделиться.

Цветочный маникюр

Идеальный маникюр на лето 2025, от которого веет отдыхом и пляжем: топ-7 вариантов

Это классика летнего дизайна, которая всегда выглядит женственно и романтично. Он может быть как нежным и минималистичным с маленькими бутончиками, так и ярким и красочным с крупными цветами. Такой маникюр отлично подчеркивает летнее настроение и добавляет свежести образу. Кроме того, цветы на ногтях легко комбинируются с другими узорами и цветами, создавая безграничные варианты дизайна.

OBOZ.UA предлагает еще 9 вариантов для летнего маникюра.

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