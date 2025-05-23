Идеальный для лета: в тренды ворвался новый цвет

Когда речь идет о цветах, которые в моде летом 2025 года, чаще всего говорят о двух – светло-желтом, который еще поэтично называют цветом сливочного масла, и пудровом розовом. Но за этими трендами несколько затерялся еще один оттенок, который захватил подиумы и витрины в этом сезоне.

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Как пишет издание Who What Wear, речь идет о светло-голубом цвете, который еще называют baby blue. Он светлее небесного и является одним из самых светлых оттенков лазурного.

Этот цвет является универсальным и подходит для любого типа внешности – как холодного, так и теплого. Он легко внедряется и в женский, и в мужской гардероб. К тому же он способен смягчить любой, даже очень строгий образ, ведь изначально ассоциировался с младенцами. Отсюда и название baby blue.

Первая волна присутствия этого цвета прокатилась по модным неделям, когда там представляли коллекции весна-лето 2025. Его можно было увидеть в коллекциях Chloé, Dolce Gabbana, Miu Miu, Valentino и многих других. Но недавние осенне-зимние показы 2025 года показали, что популярность светлого голубого только растет. Его использовали в своих коллекциях Louis Vuitton, Simone Rocha, Avavav, Miu Miu и другие.

Использовать светло-голубой цвет советуют не только в одежде и аксессуарах. Он также выгодно украсит бьюти-образы. Именно поэтому его можно увидеть в новых коллекциях теней для век или лаков для ногтей. Способов использовать этот цвет множество и эксперты советуют испытать их все.

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