Идеальный для лета 2026: популярный маникюр снова в трендах

Красный маникюр – это классика, которая никогда не выходит из моды, но даже она иногда нуждается в обновлении. Так летом 2026 года самым трендовым оттенком красного будет Extra Dark Cherry Red – глубокий и очень темный вишневый цвет.

Вместо яркого красного этот маникюр делает ставку на насыщенный вишневый тон, который выглядит элегантно, современно и немного таинственно. Как правильно носить такой оттенок в летнем сезоне, рассказало издание Myself.

Популярность темного вишневого покрытия не является чем-то удивительным. Оно одинаково подходит как к минималистичному стилю, так и к роскошным образам с большим количеством украшений – оба варианта сейчас находятся на пике популярности. А в особых случаях такой маникюр создает эффектный и единственный акцент. Если вы ищете маникюр, который выглядит одновременно взрослым, женственным и трендовым – вам нужен именно этот вариант.

Что такое Dark Cherry Red и в чем его особенность

Есть цвета, которые мгновенно ассоциируются с роскошью, и темно-вишневый – однозначно один из них. Все благодаря сочетанию в нем глубины и тепла. Если классические темно-красные тона иногда выглядят слишком строго, то почти черный вишневый добавляет маникюру комфортности. В то же время этот цвет темнее и солиднее обычного красного.

Красота этого образа – в его многогранности. Это не просто темно-красный цвет. Это смесь спелой вишни, бордо, черного с легким намеком на коричневый или сливу. Именно такая комбинация создает люксовую глубину, которая сразу делает ногти визуально "дороже".

В отличие от кричащего красного, этот тон выглядит более мягким и изысканным, но в то же время более уверенным. В нем есть чувственность без излишней игривости и драматизм без излишней резкости. Именно поэтому Dark Cherry Red – идеальный выбор для тех, кто любит красный маникюр, но хочет попробовать его более благородную и современную версию. Особенно красиво цвет смотрится с глянцевым финишем: тогда он напоминает спелые ягоды или дорогое темное вино, которое сверкает в бокале зеркальной поверхностью.

Кому подходит этот тренд

Несмотря на свою выразительность, очень темный вишневый – удивительно неприхотливый цвет. Он подходит многим типам внешности, потому что не является слишком ярким. На светлой коже он создает красивый контрастный акцент, а на смуглой или темной – выглядит особенно насыщенно и роскошно.

По длине ногтей тренд также гибкий. Короткие, слегка закругленные ногти с таким лаком выглядят очень аккуратно и шикарно. А на миндалевидных или овальных формах цвет раскрывает свою элегантность в полной мере. Даже на коротком мягком квадрате образ работает отлично, если вы предпочитаете чистый повседневный стиль.

Как создать образ Extra Dark Cherry Nails

Подготовка. Подпилите ногти, придав им желаемую форму, и осторожно отодвиньте кутикулу. Немного пройдитесь бафом по поверхности, чтобы лак держался лучше. Затем помойте руки и тщательно обезжирьте ногтевую пластину.

Нанесение базы. Для темных оттенков основа очень важна – она защитит ногти от пигментации и поможет лаку лечь равномерно, без полос и просветов.

Выбор цвета. Ищите глубокий вишневый с коричневым, ягодным или сливовым подтоном. Слишком светлые оттенки будут выглядеть как обычная классика, а не современный тренд.

Тонкие слои. Наносите лак в два тонких слоя. Важно дать каждому слою немного просохнуть перед следующим, чтобы получить равномерный финиш.

Глянцевый эффект. Секрет "дорогого" вида – в блестящем финишном покрытии. Оно усиливает глубину цвета и делает ногти похожими на лакированные вишни.

Чистые края. Если где-то промахнулись, подправьте контур тонкой кисточкой, смоченной в средстве для снятия лака. Аккуратные края – залог профессионального вида.

С чем сочетать такой маникюр?

Этот цвет — настоящий универсал. В повседневной жизни он идеально гармонирует с кремовым трикотажем, серыми пальто, черной кожей, денимом и золотыми украшениями. На фоне лаконичной одежды ногти становятся той элегантной деталью, которая "собирает" весь образ воедино.

В макияже к темной вишне подойдут глянцевые губы, коричневая подводка, мягкие тени в тауповых или розовых тонах и свежий тон лица. Для классического вида можно выбрать помаду в тон ногтей, а для современного – ограничиться натуральным макияжем с эффектом сияния.

