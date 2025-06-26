Идеальные для лета: прически, которым не страшна влага

Лето – идеальная пора для экспериментов со своим внешним видом. И речь идет не только об одежде. Поскольку летом нет необходимости носить шапку, мы часто решаемся попробовать необычные прически.

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Испортить все может высокая влажность, которая возвращает уложенным волосам их естественную текстуру и может испортить образ. Из-за собственного пота или из-за внезапного летнего ливня выпрямленные пряди быстро начнут кудрявиться, а подкрученные волосы распрямятся. Чтобы избежать подобных неприятностей, издание Who What Wear обратилось к профессиональным стилистам, которые посоветовали несколько причесок, которым не страшна влага летом.

Низкий пучок

Гладко зачесанные волосы, собранные на затылке в низко расположенный пучок – это настоящий французский шик. К тому же такая прическа не требует тщательной укладки. Ее можно сделать слегка небрежной, что только придаст вашему образу живости и свежести. Этот способ укладки прически подходит для разных типов и текстур волос. Но длина должна быть хотя бы до ключиц, чтобы все можно было хорошо собрать и закрепить.

Пляжные волны

А что, если не бороться с последствиями влажного воздуха для волос, а подчеркнуть их? Для этого уложите свои пряди легкими пляжными волнами. Сбрызните длину солевым спреем или спреем для текстурирования, помните их руками и дайте высохнуть естественным образом. Красивая волнистая прическа готова без особых усилий.

Косички

Заплести косу – это всегда удачная идея, независимо от текстуры ваших волос. Летом такая прическа будет особенно уместной, ведь она держит волосы собранными, а значит вам будет не так жарко, и при этом косы меньше страдают от капризов летней погоды – влажности и ветра. Заплетите одну высокую косу на затылке или две расслабленных косички по бокам. Выбор конкретной прически за вами.

Частично собранные волосы

Такая прическа станет удачным выбором для любой ситуации – от прогулки в городе до формального вечернего мероприятия. Возьмите несколько прядей по бокам и подхватите ими волосы на затылке. Дополнять такую прическу можно объемными начесами, выпущенными прядями возле лица, интересными укладками челки и даже украшениями и аксессуарами.

Расслабленный конский хвост

Тщательно укладывать конский хвост для летнего лука совсем не нужно. Чем более расслабленно будет выглядеть прическа, тем лучше. Не затягивайте волосы сильно на затылке и добавьте пару легких волн на конце хвоста, чтобы прическа выглядела текстурированной. Вот и все, что нужно этим летом. Вы также можете несколько раз перехватить хвост резинками по длине, чтобы создать объемные "шарики", если хотите получить более интересный образ.

Естественная текстура

Если вы не хотите, чтобы влага в воздухе испортила вам тщательно уложенную прическу, не делайте тщательную укладку. А вместо этого подчеркните естественную текстуру своих волос. Если они волнистые или вьющиеся, не расчесывайте и не выпрямляйте их после мытья, а сделайте желаемый пробор и нанесите на пряди легкое средство для стайлинга. Лучше всего подойдут продукты в виде спреев. Затем аккуратно помните шевелюру руками и дайте ей высохнуть естественным образом. Вот и все, что нужно, чтобы получить естественный, но эффектный лук.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие стрижки лучше всего подходят для волнистых волос.

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